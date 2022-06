Qualità delle mense scolastiche, Perugia tra le prime città in Italia

Perugia si attesta, a livello nazionale, tra le migliori realtà italiane per la qualità delle mense scolastiche. Il dato emerge dai risultati del settimo rating delle mense scolastiche dell'osservatorio Foodinsider. Quest'ultimo nasce proprio per monitorare annualmente lo stato del servizio di ristorazione scolastica e identificare modelli virtuosi e best practice.

I dati sono stati illustrati nei giorni socrsi nel corso di una conferenza stampa presso la Camera dei Deputati.

L’indagine si basa su un questionario sviluppato dall’ASL2 di Milano nato per misurare l’equilibrio della dieta nelle mense scolastiche. A questo strumento sono state aggiunge una serie di domande che ogni anno mettono il focus su un tema specifico, che viene approfondito con una serie di interviste con i responsabili delle mense scolastiche. Inoltre viene affiancato un sondaggio che punta a rilevare la percezione dell’utenza rispetto alla qualità del servizio, la dimensione dei consumi e dei controlli da parte dei commissari mensa.

Un confronto per migliorare

Il confronto con i menu scolastici è un modo per valorizzare il lavoro di chi crede nell’importanza del servizio di ristorazione scolastica, ci investe e dimostra un livello di competenza e di governance superiore agli altri menu analizzati. Mettere la mensa scolastica al centro delle politiche del Comune restituisce alle Amministrazioni non solo un riconoscimento in termini di reputazione e maggiore consenso, ma ha ricadute sulla salute dei bambini e dell’ambiente. L’investimento ha quindi dei ritorni ‘immateriali’ garantiti che vanno considerati come un vantaggio per la politica di chi amministra.

Nell’edizione 2022 Perugia si conferma dunque tra le migliori realtà italiane attestandosi al nono posto assoluto con 145 punti a pari merito con Sesto Fiorentino e Bolzano e davanti a realtà importanti come Roma, Bologna, Aosta e Mantova. Primato per Fano e Parma con 201 punti, seguiti da Cremona con 197.

“Esprimiamo soddisfazione per questi dati – sottolinea il vice sindaco ed assessore alle politiche scolastiche Gianluca Tuteri – perché confermano la bontà del lavoro svolto sul tema mense da tutto lo staff, composto da dirigenti e funzionari comunali, società assegnataria del servizio e comitati dei genitori, nonché la qualità del cibo destinato ai nostri ragazzi. Per questa Amministrazione la tutela, la giusta nutrizione e la crescita dei più piccoli rappresenta una priorità assoluta di mandato, perché siamo ben consapevoli dell’importanza che tutte le componenti educative, compreso il momento del pasto, rivestono per la crescita dei ragazzi soprattutto nella fascia di età 0-6. Equilibrio della dieta, qualità ed impatto ambientale, trasparenza: sono questi i punti di forza che contraddistinguono le mense comunali, dei cui risultati andiamo fieri. Ovviamente siamo ben consapevoli del fatto che quanto ottenuto non deve rappresentare un punto di arrivo, bensì un punto di partenza per fare di più e meglio. Lavoreremo, pertanto, per migliorarci ancora e vogliamo farlo agendo in rete con tutte le componenti coinvolte perché solo col gioco di squadra si possono ottenere risultati virtuosi”.