I quaderni del Volontariato di Cesvol Umbria presentati a UmbriaLibri

Anche quest'anno a UmbriaLibri è stata presentata la collana “I quaderni del volontariato” del Cesvol Umbria. Dopo due anni di limitazioni logistiche dovute alla pandemia, ritorno in presenza per fare spazio alla cultura del volontariato. UmbriaLibri, la rassegna editoriale e culturale promossa dalla Regione Umbria giunta alla XXVIII edizione, conferma dunque uno spazio esclusivo all'editoria sociale curata dal Cesvol Umbria.

Importante e attesa occasione di incontro e confronto tra gli autori e le autrici del Terzo settore umbro da cui spesso nascono nuove idee di collaborazioni. Undici i libri editati dal Cesvol presentati nel complesso monumentale San Pietro. Dalla giornata del naso rosso dell'associazione Vip, ai racconti dei vetrai di Piegaro, dalla forza smisurata dei caregiver a documenti inediti del teatro più piccolo del mondo di Monte Castello di Vibio, il pomeriggio è trascorso all'insegna di toccanti emozioni.

Un servizio attivo da quindici anni

Il servizio di editoria sociale del Cesvol Umbria è attivo da oltre quindici anni. Si tratta di un progetto complesso che consente alle organizzazioni del Terzo Settore di avere uno spazio e uno strumento esclusivo per raccontarsi: la pubblicazione di un libro.

Dalla presentazione dell'idea alla promozione del libro, il Cesvol garantisce supporto alla scrittura, editing, impaginazione e stampa. Un lavoro complesso svolto con grande passione da uno staff che conosce bene le esigenze e le peculiarità del mondo dell'associazionismo.

“Gestire il servizio di editoria sociale è una grande opportunità di crescita umana oltre che professionale perchè si entra in contatto diretto con esperienze di vita straordinarie – spiega Stefania Iacono coordinatrice e responsabile del progetto editoria sociale Cesvol Umbria della sede di Perugia –. Si ha la possibilità di entrare nelle storie e di comprendere a pieno come e per quali ragioni nasce un'associazione. È un processo molto coinvolgente che non si ferma alla stampa e alla consegna del libro. Proprio nella fase della promozione prende nuove e inaspettate strade entusiasmanti”.

Il servizio di editoria sociale ha cadenza biennale. Quest'anno (2022) nel mese di dicembre il Cesvol lancerà il nuovo progetto rivolto a tutte le organizzazioni. “Il nostro non è un bando ma un vero e proprio invito alla pubblicazione – aggiunge Stefania Iacono – in un'ottica di inclusione di tutti i progetti e di tutte le storie. Il nostro obiettivo è quello di non escludere nessuna storia di volontariato”.

Dalla proposta del tema o della storia, inizia un percorso complesso fatto di collaborazione, ascolto, confronto che il Cesvol invita a intraprendere certo che si tratti di una grande opportunità di crescita reciproca.

I testi preentati nel 2022

Libri presentati a UmbtriaLibri 2022

La giornata del Naso Rosso

Arcobalenia, un albero delle ciliege, una tempesta e qualche sorriso in un favola che racconta la Giornata del Naso Rosso promossa ogni anno da Vip (Viviamo in Positivo)

di Stefania Moretti (Clown Pataluppy)

illustrazioni di Elisa Sciarri

Associazione Vip Perugia

p.28 - Ed. 2021

Visioni di Vetro

Omaggio ai vetrai e alle rivestatrici di fiaschi di Piegaro

a cura di Pierpaolo Mariani

p. 70 Ed. 2022

Soli nella fragilità. Anziano e Caregiver

L’anziano e le fragilità della società nel doversene prendere cura. Riflessioni e ricerche nate da un’esperienza in un Centro diurno per Anziani affetti da Alzheimer

di Martina Mazzoli

p. 112 Ed. 2022

Ascoltavo il mare piangere con me

L’amore per la natura e per gli animali, la passione per il mare e per la scrittura.

Vincitrice Gens Vibia Premio Letterario Nazionale Edizione 2021

di Rita Muscardin

Associazione Pegaso

p. 100 Ed. 2022

Luci tra le carte

Dallo Statuto dei soci fondatori del Teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio, ai giorni nostri nel segno della continuità.

a cura di Simone Mazzi

Teatro della Concordia

p. 100 Ed. 2022

Le crisi finanziarie come cultura della pianificazione - 2008-2020: la sindrome del cavallo a dondolo

L’impatto nei cittadini delle

crisi finanziare più profonde degli ultimi 15 anni (2007-2009)

a cura di Polimanti Paolo -

Castelletti Davide

Unione Naz. Consumatori Umbria

p. 112 Ed. 2022

Otto racconti

Vincitore Sezione Narrativa Gens Vibia Premio Letterario Nazionale Edizione 2022

di Enrico Sciamanna

Associazione Pegaso

p. 100 Ed. 2022

Le storie del Girasole

Medicina narrativa nei disturbi del comportamento alimentare e nel disagio giovanile

di Simonetta Marucci

Associazione Il Girasole

p. 80 Ed. 2022

Vita Contadina

Un libro veramente prezioso soprattutto per i giovani, come memoria di usi, tradizioni e vita vissuta della generazione dei loro nonni e bisnonni.

di Franco Pilato

Confraternita della

Misericordia di Gesù e

S. Giovanni Decollato

p. 116 Ed. 2022

Diari di Ecopoesie

2017 anno 0

L’io lirico da cui muovono i versi di questo libro e lo sguardo dell’autrice è talmente disposto all’epifania che vive quasi in uno stato di abbandono vigile e desiderato nei confronti della natura. di Elena Bussolotti

p. 52 Ed. 2022

Storie di Arrivo

Il libro racconta la storia del secondo decennio

dell’Associazione culturale Arrivo. Incontri, corsi,

scritti di un’associazione culturalmente attiva da più

di vent’anni nel territorio Umbro

di Nicola Castellini

Associazione Arrivo

p. 126 Ed. 2022