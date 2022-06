INVIATO CITTADINO Pulizie generali e depolverizzazzione all’atrio di Palazzo dei Priori

Pulizie generali all’atrio di Palazzo dei Priori, nell’àmbito della riqualificazione legata ai lavori in Galleria. L’androne si presenta nella sua maestosa struttura gotica, con volte a crociera sorrette da imponenti pilastri.

Rimossa la brutta pannellatura dell’ex book shop e biglietteria, quel luogo recupera finalmente la facies originaria, con le pietre a vista e i costoloni in evidenza. Stanno lavorando da tempo anche su per la scalea, come da noi già anticipato.

Ora siamo quasi al redde rationem e l’impressione è del tutto positiva. Anche l’abbrivio delle scale è sotto tutela, con la grande lapide opportunamente coperta.

(foto Sandro Allegrini)

Gli storici simboli del Grifo e del Leone sono stati tutelati da teli di plastica. C’è chi ancora ironizza sulla loro posizione “in porchetta”, riferendosi alle aste sulle quali sono fissati. Non sarebbe male rivalutare l’infilatura in quel palo che attraversa e sostiene le due antiche fusioni in bronzo.

Si procede a una robusta delpolverizzazione. È ovvio che, nel corso dei lavori, dei materiali si siano depositati sulla tessitura muraria, sui lampadari, sulle superfici di ogni tipo. È per questo che delle solerti restauratrici sono all’opera, con spazzole e pennelli, per liberare le pietre da polveri e detriti.

In adiacenza al Posto di polizia Municipale abbiamo visto al lavoro una specialista ripulire dall’ossidazione il supporto metallico portabandiera e riverniciarlo di nero. Un atto dovuto.

Nell’insieme un intervento d’eccellenza che rende giustizia alla dignità della sede comunale.