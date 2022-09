Pulizia della scarpata alle spalle delle Fonti dei Tintori. Operazione compiuta. Anzi, hanno fatto anche di più

Pulizia della scarpata alle spalle delle Fonte dei Tintori. Operazione compiuta. Ne avevamo lodato la tempestività [ INVIATO CITTADINO. Fonti dei Tintori. Filo diretto fra Comune di Perugia e Agenzia Forestale. Intervento immediato (perugiatoday.it) ] e ne rendiamo conto a cose fatte. Anzi: per la verità, i due addetti dell’Agenzia Forestale hanno fatto anche di più.

Innanzitutto perché hanno trovato una situazione drammatica. Quel declivio era letteralmente ingombro di porcherie di ogni genere. Vi abbiamo visto ammassati plastica, metalli, buste di immondezza che contenevano di tutto: dal biologico alla carta. Insomma, è accaduto che degli irresponsabili abbiano gettato, per mesi, dal soprastante viale Orazio Antinori, vagonate di sporcizia. La zona a tergo delle antiche Fonti scambiata per un capiente cassonetto.

Le erbe alte hanno funto (per i maleducati ambientali) da comodo paravento, ma il taglio accurato e diligente ha portato alla luce di tutto un po’. L’Inviato Cittadino, in giro per la deambulatio matutina, ha seguito e documentato le fasi di quell’operazione (gallery). E non può che levare lodi alla competenza e all’impegno dei due operatori: esempio di rigore e professionalità.

Di più: sono andati ben oltre il richiesto. Hanno infatti ripulito un tratto assai più ampio della zona piantumata. “Tanto ci siamo”, hanno detto. Per completare responsabilmente la giornata di lavoro. Rara avis fra le varie tipologie di lavoratori (absit iniuria verbis).

Un’osservazione a margine. Sarebbe stato bene terrazzare la zona a monte delle Fonti. Il che avrebbe reso agevole raggiungere i vari livelli della scarpata sezionandoli trasversalmente. Sia per innaffiare che per procedere alla pulitura, giungendo coi mezzi sul luogo dell’intervento. Osservazione condivisa dai due tecnici che hanno ipotizzato muretti di sostegno, anche a secco, come nei terrazzamenti agricoli della classica agricoltura collinare. Ma non è detto che non si possa fare. Mai dire mai.