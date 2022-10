Il senso civico di Sara contro l'inciviltà: ripulita la terrazza di via del Cortone

Il senso civico di Sara ha vinto contro la maleducazione di tanti. La storia è stata raccontata sulla pagina social del Borgo Bello ed è quella di Sara che stanca di vedere la terrazza di via del Cortone (realizzata dopo lo smottamento di tanti anni fa e utilizzata in passato come luogo di ritrovo e sosta per ammirare il panorama) in pessime condizioni, si è armata di alcuni strumenti e sacchi della spazzatura e ha ripulito tutto.

"C'è una Ternana che siamo contenti vinca anche e soprattutto se lo fa a Perugia. La nostra Sara infatti ha vinto, dimostrando che se ami Perugia puoi essere migliore di chi ci governa e certe cose dovrebbe farle in automatico. Visto lo stato di assoluto degrado in cui versava il terrazzo del Cortone si è munita di forbicioni e falce ed ha ripulito tutto e tagliato l'erba. Grazie Sara".

La terrazza adesso si prensenta pulita e vivibile, grazie all'impegno civico di Sara che non è rimasta a guardare o a lamentarsi, ma ha fatto una cosa bellissima per la città, per i cittadini e anche per se stessa.

Una storia che fa bene a tutti, soprattutto dopo gli episodi di inciviltà come l'arrampicata sulla facciata del duomo o la discesa in scooter delle Scalette di Sant'Ercolano.