Perugia, pubblicato il bando per il recupero dell’ex cinema-teatro Turreno

Si avvicina sempre di più il giorno in cui le porte del cinema-teatro ex Turreno, l’edificio storico della città di Perugia che ospitava spettacoli e proiezioni cinematografiche, saranno riaperte.



Al termine del 2023 era stato presentato il progetto nel dettaglio e agli inizi del 2024 il Comune di Perugia ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei lavori di recupero e rifunzionalizzazione della struttura, per quanto riguarda il primo stralcio funzionale.

Il bando, consultabile sul sito del Comune nella sezione Albo pretorio, prevede una procedura aperta per la selezione.

Il primo stralcio funzionale riguarda la parte dell'ex Turrenetta, che verrà trasformata in una sala polivalente con un nuovo locale adibito ad atrio/foyer.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 2.609.172,14 euro e la durata dei lavori, una volta consegnati, è prevista in 540 giorni. Il termine per la presentazione delle offerte è il 12 febbraio.

L’obiettivo finale sarà quello di riqualificare l'intero complesso, migliorandone la sicurezza sismica e adeguandolo alle normative vigenti e di restituire alla cittadinanza uno spazio culturale polifunzionale.