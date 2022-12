Psicologi a scuola, Umbria è al top in Italia

Psicologi nelle scuole, Umbria al top d'Italia con una presenza dei professionisti nei plessi che si attesta all’85 per cento. Il dato è emerso in occasione della cerimonia dell'impegno solenne dei nuovi psicologi iscritti all'ordine regionale. Un ordine in continua crescita, come sottolineato dal presidente David Lazzari. "Il numero degli iscritti all'ordine umbro, oggi oltre 1200, è raddoppiato in pochi anni. Nell'ultimo anno i nuovi iscritti sono stati circa 200". Alcuni di questi, alla sala Sant'Anna di viale Roma, a Perugia, hanno partecipato alla cerimonia di impegno solenne ideata proprio in Umbria nel novembre 2014, e diventata poi momento ufficiale a livello nazionale. Ad aprire la cerimonia Laura Berretta, segretario dell'Ordine umbro. Ordine che punta, come spiegato da Lazzari, a consolidare la presenza dello psicologo nella scuola e portare avanti una "battaglia fondamentale, quella dello psicologo di base". Questi, unitamente ad altri aspetti di carattere nazionale, i temi toccati dal presidente regionale e del Cnop durante la cerimonia, un "momento importante e delicato". "Spero vi troverete bene in una comunità professionale che vuole essere inclusiva e in cui c'è benessere", ha aggiunto. Dopo la consegna delle pergamene, sono intervenuti fra gli altri gli psicologi della consulta dei giovani per un punto sull'attività. Alla cerimonia erano presenti, fra gli altri, anche la vicepresidente dell'ordine Antonella Micheletti, Paola Angelucci, tesoriere ed Elena Cottini, consigliere.