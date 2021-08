Trevi, a settembre via ai lavori al cimitero monumentale

L'annuncio del Comune, tutti gli interventi in programma

Il Comune di Trevi annuncia che "i lavori per la messa in sicurezza dei percorsi e della “galleria degli artisti” al cimitero monumentale inizieranno a settembre".

"Gli interventi interesseranno l’area sud ovest del cimitero,- spiega l'Amministrazione comunale - dove sarà anche migliorata l’accessibilità di alcuni spazi e la fruibilità della parte più antica del cimitero che da tempo necessita di manutenzione straordinaria". E ancora: "La spesa complessiva ammonta a 140mila euro e sarà finanziata con le risorse messe a disposizione annualmente dal Ministero degli Interni, l'intervento si aggiunge a quello in corso sull’ex convento dei Cappuccini e a quello programmato sulla cappella di Sant’Antonio, rispettivamente per un importo di 1.100 euro e euro 850.00 mila, somme messe a disposizione dai programmi regionali e statali per la riparazione del danno conseguente alle crisi sismiche del 1997 e del 2016".

Con l’occasione saranno completati i lavori per la realizzazione dell'area da adibire a "campo per lo spargimento ceneri" con l' allestimento di un giardino delle rimembranze dove potranno essere disperse le ceneri dei defunti, secondo le modalità previste dalla normativa.