Magione, lavori a Monte del lago: percorsi speciali per il Festival delle corrispondenze

I lavori in corso a Monte del lago non interferiranno con il normale svolgimento del Festival delle corrispondenze in programma nel borgo lacustre da 2 al 5 settembre. Ad assicurarlo è l’assessore ai lavori pubblici del comune di Magione, Massimo Ollieri, che spiega: “Il primo progetto prevedeva il rifacimento della scalinata e il tratto di via Bartolomeo Borghi che dalla scalinata va verso Porta Trasimena con la realizzazione di tutti i sottoservizi. Grazie alla disponibilità di nuove risorse si è potuto procedere all’ampliamento degli interventi che hanno incluso il rifacimento della pavimentazione di tutta via Bartolomeo Borghi e della via parallela che portano verso la chiesa di Sant’Andrea con conseguente prolungamento sul tempo previsto per la conclusione dei lavori.”

“Per consentire la piena fruibilità del borgo – aggiunge – in occasione di una delle manifestazioni culturali più importanti a livello regionale, il Festival delle corrispondenze, insieme al direttore dei lavori Andrea Merlini e all’assessore alla cultura Vanni Ruggeri sono stati individuati dei percorsi garantiti che consentiranno di accedere in piena scurezza agli spazi in cui si terranno i diversi appuntamenti. I percorsi, in sintonia con la qualità del festival e la bellezza del luogo, saranno realizzati utilizzando piante come dissuasori.”

Il rifacimento della pavimentazione verrà fatto in pietra arenaria mentre per i gradini della scalinata verranno recuperati gli antichi ciottoli come voluto dalla Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici dell'Umbria. Saranno inoltre predisposti i cavi per consentire alle aziende che gestiscono i servizi di fornitura dell'energia elettrica e della telefonia di poter procedere all'interramento dei fili aerei.