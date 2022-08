Comunicare nell'emergenza, i radioamatori dell'Ari Perugia testano rete e apparecchiature sul Serrasanta

Due giorni per testare collegamenti e raccogliere dati per l’emergenza. La sezione perugina dell’associazione radioamatori italiani effettuerà un’esercitazione, nei giorni di sabato 6 e domenica 7 agosto 2022, presso l’eremo del Serrasanta.

L’iniziativa, con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, prevede l’allestimento di una stazione radio, operante nelle frequenze VHF assegnate al servizio di radioamatore, per mappare la copertura radio in VHF a corto, medio e lungo raggio per eventuali utilizzi in caso di emergenza. Durante la giornata di sabato saranno installate apposite antenne, nel rispetto del territorio, che consentiranno di effettuare i test dalle ore 8.00 alle ore 16.00 di domenica 7 agosto, orari che vedranno in aria centinaia di stazioni radioamatoriali operanti da tutto il territorio italiano ed europeo.

Saranno effettuate specifiche prove a corto raggio saranno effettuate nel tardo pomeriggio di sabato 6 agosto per verificare la capillarità dei collegamenti sul territorio locale. Durante tutto il periodo di permanenza dei radioamatori dell’ARI Sezione di Perugia (circa 30-40 associati coinvolti nelle operazioni) si svolgerà, in collaborazione con l’Agenzia forestale Umbria, anche servizio di Avvistamento incendi boschivi per tutta l’area nel raggio di decine di chilometri dall’Eremo del Serrasanta.

“Tutti i dati rilevati al termine delle operazioni saranno opportunamente analizzati ed inviati alle autorità competenti per fornire utili indicazioni in caso di reale emergenza. Al termine delle operazioni radio si procederà allo smontaggio di tutte le strutture installate e alla bonifica del terreno circostante per rimuovere eventuali rifiuti e ripristinare tutto allo stato originale - ricorda Francesco Fucelli, presidente dell’Ari Perugia - Si ringrazia il Comune di Gualdo Tadino per il patrocinio concesso e la Confraternita della Santissima Trinità per l’ospitalità presso l’eremo Serrasanta”.

L’associazione radioamatori italiani è presente dal 1946 nel territorio perugino, “siamo stati sempre pronti a prestare il nostro servizio in caso di emergenza sia in ambito locale (terremoti di Valfabbrica, Spina, Norcia, ecc.) che in ambito nazionale (terremoti del Friuli, Abruzzo, Irpinia, ecc.) - prosegue Fucelli - gestiamo la sala radioamatoriale di emergenza della Prefettura di Perugia effettuando costanti prove di sintonia con le altre Prefetture italiane, il Dipartimento di Protezione Civile e le navi della Marina Militare Italiana in navigazione in qualunque angolo del mondo esse siano, in modo da mantenerla sempre pronta ed efficiente in caso di reale emergenza, organizziamo, da sempre, corsi per aspiranti radioamatori finalizzati al superamento dell’esame ministeriale necessario al conseguimento della patente di radioamatore e collaboriamo con le istituzioni locali e nazionali in caso di emergenza che richieda comunicazioni alternative alle reti canoniche”.

I giornalisti interessati all’evento possono presentarsi dalle dalle ore 10.00 circa di sabato 6 agosto alle ore 17 circa di domenica 7 agosto.