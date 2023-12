Campello sul Clitunno, quella frazione con i telefoni "muti" da due mesi

A La Spina di Campello sul Clitunno i telefoni sono muti dall’8 novembre. Nessun segnale, nessuna possibilità di comunicare. In epoca di iperconnessione appare strano, ma così è. Un tuffo nel passato a cui nella piccola frazione di Campello, i residenti farebbero volentieri a meno. Certo, i telefoni fissi in casa sono sempre più una rarità, ma qui sono una necessità, visto che anche con la telefonia mobile non è che abbiano maggiore fortuna. Il segnale, infatti, è debole se non assente. E, quindi, per uscire dall’isolamento, l’unica soluzione è spostarsi ogni volta dove c’è un po’ di campo. Quale sia la situazione attuale lo descrive la consigliera comunale Fabiana Grullini che ha scritto all’azienda di telefonia per chiedere che la situazione trovi una soluzione. In sostanza, l’interlocuzione dell’ufficio tecnico del Comune di Campello sul Clitunno con la compagnia, all’insorgere del problema, ha evidenziato che la vecchia linea telefonica non è riparabile. Dovrà, dovrebbe, essere sostituita con quella in fibra. Linea, sottolinea Grullini nella mail inviata, già pronta e solo da attivare. Sì, ma quando? Secondo quanto appurato dalla consigliera, entro il 2023 che ormai è agli sgoccioli. Ma i telefoni sono ancora muti. “È una situazione di grande disagio per i nostri concittadini che continua a ripetersi da quasi due mesi, un’attesa fin troppo lunga a cui serve dare una soluzione quanto prima. Per questo sono tornata a sollecitare l’azienda di telefonia e continuerò a monitorare la vicenda finché non avrà soluzione”.