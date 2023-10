Marco Baffa, il comandante del corpo di polizia saluta Foligno e vola a Brescia

È tempo di cambiamento, e di un passaggio di consegne, per il comandante del corpo di polizia locale di Foligno, Marco Baffa, che si trasferirà a Brescia, città nella quale ha vinto una selezione per un nuovo incarico. Baffa lascerà Foligno il 16 ottobre, dopo aver guidato la polizia locale per tre anni.

Il comandante ha espresso il suo ringraziamento al corpo di polizia, ai vice comandanti Fabio Ambrogi e Sandro Mazzolini, e alla città di Foligno per l'accoglienza ricevuta: “Io sono in debito con Foligno dove tornerò spesso”. Ha inoltre ringraziato il sindaco Zuccarini per avergli permesso di accettare la nuova opportunità.

Il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini ha elogiato Baffa per le sue doti umane e professionali, e lo ha ringraziato per la collaborazione in diversi progetti, tra cui il sistema di videosorveglianza, il presidio della polizia locale in piazza Matteotti, e l'equipaggiamento degli agenti. Zuccarini ha annunciato che Baffa sarà presente alla cerimonia annuale della Polizia Municipale in Consiglio comunale, dove riceverà un saluto e un ringraziamento da parte di tutti.

“Auguro all’amico comandante Marco Baffa i migliori successi personali e professionali, lo ringrazio con sincera gratitudine ed affetto. In questi anni abbiamo avuto modo di apprezzare anche le sue grandi doti umane con una determinazione che ha saputo dare forza a tutti noi” ha concluso il primo cittadino.