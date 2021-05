Provincia di Perugia in lutto, è morto Francesco Allegrucci

Provincia di Perugia in lutto. Il presidente, Luciano Bacchetta, dà notizia della scomparsa di Francesco Allegrucci, "per anni dipendente dell’ente dove ha svolto in maniera brillante compiti legati alle relazioni internazionali e alla cultura".

Il presidente Bacchetta ricorda "il suo apporto al progetto Living Lakes grazie al quale si è dato un forte impulso allo sviluppo di iniziative al lago Trasimeno. Allegrucci, con la riforma Delrio, aveva portato la sua esperienza al sevizio della Regione Umbria prima del recente pensionamento". Al cordoglio si unisce anche il direttore generale Stefano Mazzoni, a nome dei dipendenti dell’ente.