Da una tragedia nasce un fiore: i proventi della "Giorgissima" devoluti alle attività dell'Istituto Serafico di Assisi

Ricavare da una tregedia un atto d'amore non è da tutti. Ma la famiglia di Giorgia Panciarola, la 19enne scomparsa a causa di un incidente stradale a fine maggio 2021 al lago Trasimeno, ne sono stati capaci con grande cuore, devolvendo i proventi della "Giorgissima” alle attività dell'orto delle ragazze e dei ragazzi dell'Istituto Serafico di Assisi. La "Giorgissima” è la corsa podistica solidale organizzata in agosto a San Feliciano di Magione (Perugia) per ricordare la ragazza, ed è stata così collegata a uno dei progetti che si svolgono all'interno del Serafico, Istituto che si occupa di riabilitazione, ricerca e innovazione medico scientifica per i ragazzi con disabilità plurime. Una scelta per ricordare l'amore di Giorgia per la natura e dedicata ai suoi coetanei.

A consegnare la donazione a nome di "Giorgissima” è stato papà Fabio, che ha incontrato la presidente dell'Istituto, Francesca Di Maolo. "Sapere che i genitori hanno scelto la nostra realtà per ricordare Giorgia - ha dichiarato la presidente Francesca Di Maolo - ci commuove e ci pone davanti a una responsabilità: far sì che la voglia di vivere di questa ragazza continui nei nostri ragazzi, che ogni giorno affrontano con coraggio le sfide della disabilità. Utilizzeremo la donazione per le nostre attività di ortoterapia attraverso le quali i ragazzi si occupano, ognuno in base alle proprie capacità, di seguire il ciclo della natura per coltivare i prodotti che poi utilizziamo all'interno della cucina del Serafico. Un'attività molto importante perché consente loro di diventare protagonisti attivi del prendersi cura toccando con mano il risultato del proprio lavoro con la gratificazione che ne deriva. Per questo non possiamo che ringraziare la famiglia Panciarola e gli amici di Giorgia che hanno corso per coltivare la memoria di una ragazza straordinaria e per realizzare qualcosa di bello per i bambini e i ragazzi del Serafico. Giorgia è un nuovo angelo accanto ai ragazzi e sono certa che si prenderà cura di loro”.

"Per noi genitori di Giorgia – hanno detto il papà Fabio e la mamma Stefania - l'idea che la Giorgissima possa contribuire in maniera concreta alla realizzazione di questa iniziativa è motivo di gioia ed orgoglio. Abbiamo pensato al Serafico di Assisi perché è un Ente che si batte per la dignità della vita e che esprime appieno quello spirito di solidarietà verso le persone più fragili che era fortemente presente in Giorgia. Coltivare la vita attraverso l'impegno, la volontà e l'intelligenza dei ragazzi del Serafico risponde appieno a quello che desideravamo e che anche Giorgia avrebbe sicuramente apprezzato. Ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza la straordinaria partecipazione e generosità di tante persone che hanno voluto essere parte della Giorgissima, dimostrando la voglia di contribuire a rendere questo mondo un po' migliore di quello che è. Anche in questo modo Giorgia continua a stare con noi e certamente proseguiremo in questo percorso per aiutare chi ne ha bisogno nel suo nome”.