INVIATO CITTADINO Fratello Sole… cum iudicio

L’estate si avvicina e sarà il sole a farla da padrone. Riteniamo utile informare i lettori su rischi e benefici dell’esposizione: salutare, solo se effettuata con prudenza. Nell’intervista, indicazioni e consigli del dermatologo perugino Gian Marco Tomassini, con qualche spiritosa vignetta di Mario Tomassini, in arte TOM, presidente dell’Associazione “No al melanoma onlus”, già medico del Perugia calcio, iscritto all’Albo d’Oro della Città (2007), apprezzato sia come professionista che come figura di riferimento del milieu socio-culturale perugino. L’Inviato Cittadino, amico ed estimatore della ‘magnifica coppia’, ne propone alcune significative chicche fra scienza dermatologica, buon vivere e grafica di rango.

Fratello Sole… cum iudicio. Qualche chiarimento sulla fotoprotezione. Parliamo della questione col dermatologo Gian Marco Tomassini.

Indispensabile premessa, fra senso comune e informazione di base.

“Il sole è la nostra principale fonte energetica, in quanto le sue radiazioni, interagendo con la materia vivente, determinano una serie di risposte fotobiologiche, necessarie a mantenere e sostenere la vita sulla Terra”.

Insomma: alimento vitale per l’uomo e per la Terra.

“Il sole è quindi vita. È innegabile: la Terra, senza i suoi raggi benefici, non sarebbe che un gelido ammasso di materia inerte. Così come il Pianeta, anche il nostro corpo ha bisogno di sole, di luce e di calore”.

I raggi solari attivano anche processi positivi sull’umore, vero?

“È noto che la luce del sole stimola il rilascio degli ormoni del buonumore, ha effetti benefici sul sistema immunitario, stimola la sintesi della vitamina D, fondamentale per la salute di denti e ossa”.

Venendo al punto, quali gli effetti sulle cute?

“Sulla cute, però, l’esposizione al sole - se pur vantaggiosa ed esteticamente gradevole - determina una serie di reazioni fotobiologiche cumulative, responsabili di effetti dannosi: acuti e cronici”.

Puoi farci qualche esempio?

“Tra gli acuti immediati, ricordiamo l’eritema che, in caso di esposizione prolungata, può diventare una vera e propria ustione solare”.

E quelli a lungo termine?

“Tra gli effetti a lungo termine, ricordiamo che il danno dei raggi ultravioletti emessi dal sole, e ancor più delle lampade UV, tende ad accumularsi man mano che aumenta il tempo di esposizione”.

È vero che la nostra pelle è dotata di ‘memoria’?

“In effetti, la pelle ha una sorta di "memoria solare", che provoca, di anno in anno, l'incrementarsi del danno”.

Che tipo di danni?

“La somma di questi danni si concretizza nel fenomeno di photo-aging o fotoinvecchiamento, un processo che si sovrappone al normale processo di invecchiamento cutaneo biologico e si rende evidente con i segni tipici che lo caratterizzano (rughe, macchie scure…)”.

[nella prossima puntata i possibili rapporti tra fotoesposizione e melanoma]