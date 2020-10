VIDEO - Coronavirus: "Priorità alla scuola", la protesta di studenti e docenti

Sindacati: scuola non può essere capro espiatorio. "Le scuole, a partire da marzo e per tutto il periodo estivo, hanno costantemente lavorato per garantire la riapertura in sicurezza. Gli istituti scolastici rappresentano oggi un luogo in cui il percorsi di istruzione ed il processo educativo si svolgono nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dalle normative vigenti". Ad affermarlo in una nota sono i sindacati della scuola dell'Umbria, Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda.

(Immagini della protesta scattate da Tommaso Benedetti)