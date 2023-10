Link Perugia lancia la protesta dei balconi per il diritto all'abitare

In varie aree della città e nelle sedi universitarie sono stati esposti dei manifesti con il messaggio “Non sentiamo r(e)agione. Vogliamo un tavolo permanente”. Riportano il simbolo di una casa, con la dicitura “ci vuole un tetto”. Questo è il nome della piattaforma nazionale di rivendicazioni promossa da Link coordinamento universitario e dalla sezione locale Link.

Link Perugia, l'organizzatrice di questa iniziativa, invita ad una mobilitazione dei balconi per esprimere il dissenso vista la crisi abitativa nell'ultimo anno e sollecita studenti e abitanti ad un'azione di protesta collettiva, ponendo ai propri balconi e finestre un manifesto che dica “Tavolo permanente! Ci vuole un tetto!”.

Nicola Cardinali, coordinatore Link Perugia spiega: “Siamo costretti a rilanciare la protesta, perché abbiamo visto come ogni piccola contrattazione e concessione delle istituzioni sulle questioni abitative si sia tradotto in un rimandare la soluzione al problema”.

E ancora: “È necessario un tavolo permanente interistituzionale con Comune, Regione e sindacati studenteschi, che serva a monitorare il piano di costruzione e aumento dei posti letto pubblici e monitorare il mercato selvaggio degli affitti privati. Siamo stanchi di vedere idonei non beneficiari o speculazioni e ricatti nella ricerca di un affitto. Servono politiche ed interventi ragionati e di lunga durata”.

L’organizzazione chiede l’apertura di un tavolo di confronto permanente e non si arrenderà fino a che non sarà istituito. Lo scopo di questo tavolo è di pianificare una strategia di interventi e politiche a vari livelli, in collaborazione con i rappresentanti degli studenti, che non si limiti a soddisfare la richiesta attuale di posti letto, ma che tenga conto dell’incremento della popolazione universitaria in città e delle esigenze di spazi per lo studio e per la revisione dei piani per il trasporto pubblico locale. Tra questi, il rinnovo e l’ampliamento del pass tpl regionale per studenti, che continua a essere incerto negli anni e insufficiente a garantire l’accesso a molti servizi di trasporto.

“Canone concordato degli affitti a Perugia, apertura di aule studio cittadine nei quartieri periferici ed il rinnovo e l’allargamento della contrattazione sul pass tpl ai servizi trenitalia sono la nostra priorità. La Regione ed il Comune ascoltino veramente gli studenti: dobbiamo risolvere alla radice le cause di questa crisi” conclude Cardinali.