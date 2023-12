Nuova rotatoria di Lacugnano: una soluzione per la sicurezza stradale

I lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di Lacugnano, all’incrocio tra la strada Lacugnano Ellera e via Canova, sono entrati nella fase finale. La conclusione dei lavori, dopo la riapertura di via Canova avvenuta a dicembre 2023, è prevista per fine gennaio 2024.

“Si tratta di un intervento che era stato richiesto dai cittadini, visto che l’intersezione della strada Lacugnano Ellera con via Canova rappresentava motivo di pericolo e preoccupazione. - ha spiegato l’assessore comunale Otello Numerini - Stiamo andando avanti con i lavori: abbiamo realizzato i marciapiedi, la predisposizione per i punti luce ed è in via di definizione anche la rotatoria”.

La rotatoria avrà un diametro interno di 22 metri e uno esterno di 40 metri e sarà rialzata di circa 65 cm rispetto al piano stradale attuale. Il progetto prevede anche il rifacimento della fondazione stradale, la sistemazione della rete fognaria, l’installazione di quattro pali illuminanti e la costruzione di un marciapiede che seguirà l’andamento dell’anello e si collegherà con quello esistente.

Inoltre, saranno realizzati alcuni interventi complementari come l’estensione del tratto di pubblica illuminazione della strada Lacugnano Ellera per circa 275 metri e il completamento di alcuni tratti di marciapiede mancanti.