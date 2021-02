Prorogato il termine per il Servizio Civile Universale nei comuni umbri, una diretta Fb per spiegare le possibilità

Opportunità e "numeri" del Servizio Civile, c'è ancora posto in Umbria: Progetto Gemma con una diretta su Fb chiarisce eventuali dubbi sulle procedure di candidatura e sull'esperienza in generale

Ci sarà ancora tempo fino al 15 Febbraio, per i giovani tra i 18 e i 29 anni, per aderire al bando per il Servizio Civile Universale da effettuare in uno dei 31 Comuni aderenti dell'Umbria.

Le modalità di partecipazione, di presentazione della domanda e di chiarimento sulle opportunità che offre questa esperienza saranno chiariti in una diretta Facebook dalla pagina di Gemmaprogetto, programmata il prossimo venerdì 5 febbraio, alle 17.30 in collaborazione con Anci Umbria

La scadenza del bando per il Servizio Civile è stata infatti prorogata al prossimo 15 febbraio alle ore 14.00.

Sono 5 i progetti previsti, per un totale di 88 volontari, di cui 6 con minori opportunità, 31 i Comuni coinvolti, per 12 mesi di attività e 439,50 euro di remunerazione mensile: ecco i numeri complessivi, fra Anci Umbria e i Comuni accreditati con la rete regionale Anci, del bando 2020 per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale, fra i 18 e i 29 anni d'età.