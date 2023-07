Giovani radiomatori perugini si collegano con tutto il mondo grazie al programma Yota

Tre giovani perugini hanno partecipato al programma Y.O.T.A. (Youngster On The Air) destinato a ragazzi al di sotto dei 25 anni, senza limiti minimi di età, e consente di avvicinarsi a questo mondo sotto forma di gioco per i più piccoli (ad esempio la caccia alla “volpe”, un trasmettitore nascosto da ricercare con appositi ricevitori radio) o sotto forma di studio e prove pratiche per i più grandi (in Italia per poter conseguire l’autorizzazione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a poter installare una stazione adibita al servizio di Radioamatore l’età minima è di 16 anni).

Le associazioni radioamatoriali di tutto il mondo hanno programmi specifici mirati ai giovani affinché possano avvicinarsi al mondo della radio e ottenere stimoli multidisciplinari che consentano loro di comprendere e sviluppare un mondo che racchiude nella parola “Radioamatore” quello che è la fisica, l’elettronica, la matematica, la meccanica, l’informatica, la geografia, l’astronomia, lo studio delle lingue, la conoscenza e il rispetto delle culture, il rispetto della legalità e tante altre discipline, esistono anche progetti concordati e mirati al mondo della scuola.

Sabato 22 luglio 2023, dalle ore 12.00 alle ore 24.00 c’è stata una “competizione” mondiale che ha visto come protagonisti, sulle frequenze HF attribuite al servizio di Radioamatore, ragazzi e ragazze under 25 di tutto il mondo, lo scopo era quello di effettuare collegamenti radio fra di loro e con altri radioamatori in tutte le parti del mondo.

In Italia una selezione di giovani radioamatori under 25 si è riunita sull’isola di Volpera a Grado per prendere parte all’evento, 4 giorni di divertimento fra giovani che condividono la stessa passione e che si apprestano ad acquisire importanti conoscenze da conservare e tramandare.

Nel gruppo c’erano anche 3 ragazzi che fanno parte dell’Associazione radioamatori italiani sezione di Perugia, 3 ragazzi che hanno superato l’esame ministeriale per conseguire la Patente da Radioamatore a fine 2022 e che già oggi, grazie alle iniziative dell’Associazione Radioamatori Italiani, l’Associazione di riferimento che raduna oltre 12.000 soci in tutta Italia, hanno preso parte come protagonisti ad importanti manifestazioni.

I 3 giovani perugini sono Marco Dottori, IU0RAZ (18 anni), Nevet Persolja IU0RBB (20 anni) e Tsuf Persolja IU0RBC (23 anni) che a fine novembre 2022 hanno ricevuto l’autorizzazione dal Ministero a poter installare le loro stazioni radioamatoriali (in ARI Perugia proprio in queste settimane si stanno preparando all’esame ministeriale una ragazza di 16 anni, Chiara, e un ragazzo di 19 anni, Edoardo), a dicembre 2022 hanno preso parte ad una manifestazione al fianco dei radioamatori più esperti dell’Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Perugia per iniziare a comprendere i primi segreti per poter fare collegamenti radio con rapidità ed efficienza, nei mesi successivi hanno proseguito da soli allenandosi costantemente sotto la guida di altri radioamatori perugini, progettando e costruendo da soli le proprie antenne, studiando la propagazione dei segnali radio nei diversi periodi dell’anno e ore del giorno e realizzando centinaia di collegamenti radio in ogni parte del globo.

Questi 3 giovani sono stati protagonisti, accompagnati e guidati da 3 esperti radioamatori perugini (Alessio Bravi IU0LFQ Vicepresidente di ARI Perugia, Lorenzo Raichini IZ0BVU e Cristiano Peruzzi IU0NWJ consiglieri di ARI Perugia), dell’attivazione della stazione radio HV1CN di Radio Vaticana in Città del Vaticano a Roma per celebrare l’International Marconi Day, sogno di milioni di radioamatori in tutto il mondo che per loro è diventata realtà.

I ragazzi si sono divisi i compiti, Marco IU0RAZ ha operato via satellite la stazione II0PEG per celebrare il centenario dalla fondazione dell’Aeronautica Militare Italiana durante l’Open Day dell’ARI Perugia, Nevet IU0RBB durante un viaggio in Israele ha incontrato, come Ambasciatore dei Radioamatori Perugini, un famosissimo radioamatore israeliano, Amir 4X6TT (era sempre al fianco fi Re Hussein di Giordania JY1, radioamatore pure lui) trasmettendo dalla sua stazione radio e collegando radioamatori in tutto il mondo, Tsuf IU0RBB, accompagnato da altri 3 radioamatori di ARI Perugia (Roberto Biagiotti IU0PVM Tesoriere di ARI Perugia, Lorenzo Raichini IZ0BVU consigliere di ARI Perugia e Angelo Bensi IK0IHA) ha partecipato all’installazione di 5 stazioni radio in 3 giorni in Romagna, stazioni radio che sono state poi utilizzate il 8 e 9 luglio 2023 dai partecipanti alle Olimpiadi della Radio (Word Radiosport Team Championship) che si sono tenute in Italia.

Ora tutti insieme, con altri giovani radioamatori italiani capitanati da Amelia Fabbri IU5LVM di Prato Coordinatrice di tutti i giovani Radioamatori Italiani, a Grado, hanno collegato in sole 12 ore di attività quasi 400 radioamatori, in prevalenza giovani come loro, in tutto il mondo, con antenne progettate e costruite da loro, apprendendo importanti nozioni che potrebbero tornare utili in caso di emergenza qualora occorra costruire una stazione radio con quello che c’è a disposizione al momento sul luogo del disastro.

Durante i 4 giorni sull’Isola di Volpera le difficoltà affrontate dai ragazzi non sono state poche, un nubifragio ha distrutto le antenne, prontamente ricostruite, e allagato il campo dove erano posizionate le tende ma il gruppo di giovani radioamatori e radioamatrici, non si è perso d’animo, ha affrontato e gestito la situazione dimostrando uno spirito di iniziativa veramente eccezionale.