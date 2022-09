Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini", il vincitore è il biologo Vasileios Oikonomou

Un nuovo prestigioso riconocimento per l’Università degli Studi di Perugia. Il dottor Vasileios Oikonomou, come comunicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), è risultato infatti vincitore del Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini": si tratta di una delle principali iniziative del MUR per consentire ai giovani ricercatori che lavorano all’estero di poter venire in Italia ed essere chiamati da una Università statale – in questo caso all’Ateneo di Perugia - per svolgere la propria attività di ricerca.

Il Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini" mette a disposizione posizioni di Ricercatore a tempo determinato di tipo b finalizzate alla realizzazione di programmi di ricerca a studiosi ed esperti italiani e stranieri che stiano svolgendo all’estero, da almeno un triennio, attività di ricerca o didattica postdottorale.

Il dottor Oikonomou, laureato in Scienze Biologiche, ha conseguito il Dottorato in Biologia Molecolare e Biotecnologia all’Università degli Studi di Perugia svolgendo attività di ricerca presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, sezione di Patologia. Dal 2017 è titolare di una borsa di Studio del programma Fogarty e svolge attività di ricerca presso il Laboratorio del Dr. Michail S. Lionakis dell’ National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), National Institutes of Health (NIH) di Bethesda (Usa).

Recentemente è risultato vincitore del prestigioso premio intitolato alla memoria di William E Paul (The 2021 William E. Paul - Best Paper in Cytokine Research Award) per il suo lavoro scientifico pubblicato su Science 2021 concernente il ruolo di citochine Th1 in pazienti con difetti congeniti predisponenti alle infezioni fungine.