Perugia celebra il XX Giugno: tutto il programma

Perugia celebra il XX Giugno. Ecco il programma della festa.

La tradizionale cerimonia, spiega il Comune di Perugia, prevede: "alle ore 9,45 partenza in corteo da palazzo dei Priori; alle ore 10 in borgo XX giugno deposizione delle corone di alloro al monumento ai caduti del XX giugno 1859 ed alla lapide che ricorda i patrioti fucilati dai nazi-fascisti presso il poligono di tiro; alle ore 10,45 presso il Civico cimitero deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti; alle ore 11,30 in piazza Ruggero Puletti (di fronte alla sede dell’Università per Stranieri) deposizione di una corona di alloro alla lapide in memoria delle vittime di tutti i genocidi; alle ore 12 in Sala dei Notari a Palazzo dei Priori cerimonia per le iscrizioni all’Albo d’oro per l’anno 2022".