25 aprile, Perugia celebra la festa della Liberazione: il programma

Perugia celebra il 25 aprile, festa della Liberazione. Ecco il programma del Comune di Perugia.

Al cimitero civico, alle 10.30, spiega Palazzo dei Priori, "avrà luogo la deposizione di una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti e sulle tombe delle Medaglie d’Oro della Resistenza, nonché di fiori su quelle dei personaggi illustri. E’ previsto il consueto giro all’interno della struttura alla presenza delle Autorità civili e militari".

Seguirà "alle 11,15 in Borgo XX Giugno la commemorazione e deposizione di una corona di alloro sulla lapide in ricordo dei Patrioti fucilati dai nazi-fascisti. Qui il sindaco pronuncerà il suo tradizionale discorso".

Infine alle 12, in via Masi, "deposizione di una corona di alloro al Monumento dell’Ara Pacis in memoria di tutti i Caduti in guerra".

Quest’anno il Comune di Perugia "organizza in collaborazione con l’Anpi di Perugia e l’Itet “Aldo Capitini”, un evento teatrale dal titolo “L’isola degli Uomini – l’innocenza, la guerra e quelle persone da salvare” di e con Stefano Baffetti, rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori, che si svolgerà presso l’Auditorium del Capitini nella mattina del 26 aprile".