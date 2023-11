Premiato AI Smart Cup, il progetto che rivoluziona la prenotazione delle visite specialistiche

Intelligenza Artificiale e benessere. In seguito all’emergenza Covid-19 è nato l'innovativo progetto “L’Intelligenza Artificiale per lo Smart Cup” realizzato da PuntoZero per adottare misure di distanziamento sociale e recuperare le prestazioni perse a causa della pandemia. L’obiettivo di AI Smart Cup è quello di prenotare le visite specialistiche direttamente tramite l’Artificial Intelligence evitando l’accesso al cup o al call center da parte dell’utente.

Il programma è stato premiato con menzione speciale al “Forum Sanità 2023” promosso dal gruppo Digital360 con l’obiettivo di valutare le migliori idee, i progetti, le soluzioni ed i prodotti originali sviluppati per migliorare la salute pubblica e i servizi di prevenzione, diagnosi, assistenza e cura.

L’amministratore di PuntoZero, Giancarlo Bizzarri, è intervenuto nei panel “Health Data & Fse” e “Citizen Journey” illustrando il progetto “L’Intelligenza Artificiale per lo Smart Cup”, premiato appunto come soluzione innovativa per la categoria, e ha inoltre espresso il suo apprezzamento per i medici di medicina generale dell’Umbria, che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante obiettivo.

L’aspetto innovativo della soluzione consiste nello snellimento della procedura di prenotazione. PuntoZero in quest’ottica, ha reingegnerizzato il processo di prenotazione superando il contatto fisico tra l’operatore dello sportello ed il cittadino che viene preso in carico sin dal momento della prescrizione specialistica da parte del medico di medicina generale. Il cittadino non deve più preoccuparsi di nulla in quanto è il Servizio Sanitario Regionale che gestisce la prenotazione avvisando direttamente l’utente con un Sms o un messaggio Whatsapp con i dati della prenotazione. Se al cittadino la soluzione proposta non va bene, si può recare presso le farmacie per cambiarla.

Questo comporta un miglioramento dell’esperienza utente, una riduzione dei costi sociali e ambientali e una distribuzione più equa dei carichi di lavoro tra le diverse strutture sanitarie.