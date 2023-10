Quartiere di Balanzano, come saranno le nuove rampe autostradali? Necessario il confronto con Anas

Quartiere di Balanzano, Perugia. C’è bisogno di maggiori informazioni sul progetto delle nuove rampe autostradali che dovrebbero essere realizzate nella zona. Per questo l'ordine del giorno su “quartiere di Balanzano e svincolo di via Adriatica, richiesta audizione tecnici Anas per definizione modalità di realizzazione lavori rampe raccordo autostradale” è stato approvato il consiglio con 25 voti favorevoli e un'astensione. Precedentemente presentato dal consigliere Befani (FdI) è stato poi sostenuto anche dai consiglieri Mattioni (Lega) e Ranfa (PD).

Befani ha spiegato che nel 2024 inizieranno le opere di adeguamento e rifacimento delle rampe di ingresso e uscita dalla E45. Nel Prg era già prevista la realizzazione di una strada all'altezza dello svincolo di via Adriatica, che inizialmente non era inclusa nella nuova disposizione prevista da Anas.

Si tratta di un'opera importante che potrebbe avere impatti significativi sul traffico, sull'ambiente e sulla qualità della vita dei residenti. La realizzazione della rampa in modalità rilevato impedirebbe la costruzione della strada prevista nel Prg, con conseguente blocco del traffico interno della frazione di Ponte San Giovanni nella zona di Balanzano. La soluzione alternativa sarebbe quella di realizzare la rampa in modalità viadotto o scatolare, che consentirebbe un accesso autostradale ottimale in direzione Collestrada e San Martino in Campo.

Per questo motivo gli istanti si propongono di impegnare l’amministrazione ad interpellare urgentemente il comparto tecnico di Anas al fine di avere rassicurazioni sulle modalità di operazione per ciò che attiene il mantenimento della progettazione prevista nel Prg che non pregiudichino l’ammodernamento della rampa di via Adriatica così come previsto nel “Nodo” e non penalizzino il quartiere di Balanzano, a conferire mandato ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale in conferenza di servizi affinché propongano la realizzazione di sottopassaggi alle rampe che consentano la costruzione della strada e compatibilmente con la programmazione di Anas, valutare che la stessa inserisca l’effettiva costruzione della strada di collegamento: Via Adriatica/Str. del Piano, nell’insieme dei lavori di rifacimento dello svincolo.