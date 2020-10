L'idea per sostenere teatri, attori e musicisti: basta acquistare una poltrona vuota per non lasciarli "soli"

Tante, troppe poltrone lasciate vuote nei teatri, nelle sale da concerto, nei luoghi di intrattenimento e cultura. Uno dei settori che da mesi, ormai, sta pagando il prezzo più alto a causa della grave crisi economica innescata dalla pandemia in corso. Per sostenere la cultura è stata ideata una campagna, promossa dal Lions Club di Perugia Maestà delle Volte, che permetterà ai cittadini di poter acquistare una o più poltrone vuote dello spettacolo che preferisce e contribuire ad aiutare un settore strategico, quanto a rischio. I dettagli verranno illustrati martedì 20 ottobre, al Salone di Apollo di Palazzo della Penna dall’assessore alla Cultura, Leonardo Varasano. La campagna è stata sposata immediatamente dal Comune di Perugia e il progetto è finalizzato a sostenere i lavoratori dello spettacolo e dell’intrattenimento che in questo periodo di emergenza sanitaria sono tra i più penalizzati dalle restrizioni dettate dalla necessità di organizzare concerti e rappresentazioni nel rispetto del distanziamento. Di fatto il mancato incasso per le poltrone lasciate vuote diventa un costo insostenibile per ogni tipo di allestimento.

Il cartellone degli spettacoli e le modalità di donazione sono online alla pagina www.lapoltronavuota.it.