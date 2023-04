INVIATO CITTADINO Ecco il costo e la distribuzione dei profumi della linea Cucinelli

Ecco i costi e la distribuzione dei profumi della linea Cucinelli. Non c’è da storcere il naso per prezzi che rientrano nel quadro del marchio. Si parla infatti di 180 euro (per la bottiglia di 100 ml), che non costituiscono affatto un costo proibitivo.

Si mette infatti in rilievo che il valore aggiunto è costituito dall’attenzione all’artigianalità e alla qualità delle materie prime: doti che non possono mancare in un prodotto col brand del principe di Solomeo.

C’è poi chi sottolinea il fatto che il lancio del profumo, al di là degli aspetti legati al business, riveste una valenza strategica per il posizionamento di Brunello Cucinelli come marchio lifestyle. Si pensi ai molteplici corollari di accessori, come gli occhiali, volti a rafforzarne l`identità dell’outfit di classe.

Intanto, le due fragranze - una da donna e una da uomo - sono già in vendita presso la boutique monomarca in via Monte Napoleone a Milano.

A far capo dal prossimo mese di maggio, saranno disponibili nel resto dei negozi del gruppo in tutta Europa e Medio Oriente. Per il Nord America si partirà dai primi di ottobre. Mentre per l’Asia il lancio è rinviato al gennaio 2024.

Un profumo che troveremo anche da noi. Certamente a Solomeo, ma anche a Perugia. L’unica attenzione da riservare riguarda la modalità di distribuzione. Afferma infatti il maggior profumiere perugino: “Sarò felice di tenerlo, se la distribuzione sarà limitata a negozi di fascia alta. Non a empori generalisti, dove peraltro i profumi Cucinelli non troverebbero una clientela adeguata”.

Insomma, un po’ la politica aziendale luxury fashion del Creed e di altri marchi internazionali di nicchia. Puoi trovarli solo in negozi ad alta specializzazione. E il prezzo parla da sé.