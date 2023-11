Spoliazioni, requisizioni e opere d'arte trafugate, Napoleone sotto processo

Napoleone Bonaparte imputato per le spoliazioni di opere d'arte da chiese e musei umbri. Torna il processo storico dl Rotary Club Fortebraccio. Sabato 2 dicembre 2023, alle ore 16, alla Sala dei Notari di Perugia, salirà sul banco degli imputati il personaggio storico del momento: Napoleone Bonaparte. Davanti a illustri magistrati e avvocati, l'Imperatore dei francesi e Re d’Italia, risponderà delle spoliazioni perpetrate a danno del patrimonio artistico umbro. Determinante, per il verdetto, il voto del pubblico che costituirà la giuria.

"Napoleone: le spoliazioni umbre" è un evento di beneficenza organizzato dal Rotary Club Fortebraccio Montone in collaborazione con Aiga e Ordine degli Avvocati di Perugia.

L'undicesima edizione del processo storico, ideato dall'avvocato Mattia Masotti, prende spunto dall'opera "Il tesoro perduto. Le requisizioni napoleoniche a Perugia e la fortuna della "scuola" umbra in Francia tra 1797 e 1815" della dottoressa Cristina Galassi, Direttore della scuola di specializzazione in Beni storico artistici dell'Università di Perugia.

Interverranno i magistrati Daniele Cenci, Maria Giuseppina Fodaroni e Paolo Micheli per il collegio giudicante, il procuratore generale Sergio Sottani in qualità di pubblico ministero , l'avvocato Franco Libori in qualità di difensore di Napoleone. Il notaio Vittoria Scattone sarà garante delle operazioni di voto. Parteciperanno anche la dottoressa Cristina Galassi come testimone informata dei fatti e il costituzionalista Mauro Volpi con un intervento sul contributo di Napoleone alla codificazione.

L'evento è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Perugia con 2 crediti formativi in materia deontologica. Gli interessati possono preregistrarsi inviando un’e-mail all’indirizzo segreteria@rotaryfortebraccio.it e indicando nome, cognome e Foro di appartenenza.

I proventi saranno interamente devoluti al Centro Speranza di Fratta Todina, struttura sanitaria riabilitativa ed educativa, a sostegno del progetto della messa a dimora delle piante del giardino sensoriale. L'ingresso prevede una erogazione liberale: quota intera da 15,00 euro e ridotta per gli studenti da 10,00 euro.