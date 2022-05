Pro-Loco di Santa Lucia: grandi e piccoli insieme per promuovere bellezza e divertimento

La

, quartiere residenziale appena alle pendici del centro storico di Perugia, sta vivendo un momento di gioiosa rinascita all’indomani dello stop forzato per via della pandemia.

E’ la presidente dell’associazione, Donatella Seppoloni, a raccontarci le tante attività che stanno letteralmente “rifiorendo” con la bella stagione e con tanta voglia da parte di tutti, ma soprattutto di famiglie e bambini, di ritrovare un po’ di serenità e di sana condivisione.

“Per la Pro Loco il periodo della pandemia è stato terribile - ci racconta Donatella - perché la situazione ha comportato l’esatto contrario di quello che deve fare una Pro Loco, che è promozione della socialità e aggregazione. Tutto è stato sospeso, tranne l’attività del Piedibus, sia quello del Ben Essere che quello scolastico, a cui teniamo molto”.

Ora però tutto riparte con la bella stagione, nel parco pubblico di Santa Lucia, sede della Pro Loco:

“Abbiamo cercato di ripartire con i laboratori già lo scorso Natale, ma il Covid ci teneva il fiato sul collo. Ne frattempo è stato rinnovato il Consiglio, e la cosa che più mi fa piacere è che tra i nuovi consiglieri ci sono molti giovani propositivi ed entusiasti, con voglia di fare e con idee e progetti da realizzare, con una grossa affezione a questo luogo, che così riprende vita”.

Sono vari, infatti, gli interventi già visibili e in corso d’opera al parco di Santa Lucia…

“Io credo che un luogo quando è bello sia piacevole da frequentare. Mi fa piacere sentire da tanti che questo luogo è ritenuto accogliente per tutti, non solo per i soci della Pro Loco! Infatti questo tipo di associazioni spesso tendono a chiudersi in se stesse, ma qui non è così. Tra le principali iniziative, abbiamo risistemato alcune aree, in particolare quelle gioco e sportive. L’area delle bocce, dove sono molto più i piccoli ora a praticare il gioco delle bocce rispetto agli adulti, e a breve anche il campo da beach volley, così come l’area basket: zone che a settembre saranno palcoscenico di un’apposita giornata dello sport pensata per far conoscere le varie discipline ai ragazzi. C’è stata inoltre una marcia diversa nella gestione del bar, che ha una nuova gestione, e anche qui gli addetti sono accoglienti e sorridenti e questa è già una cosa importante.

Dall’idea di un socio competente in materia, abbiamo attivato l’orto didattico in collaborazione con le scuole del Secondo Circolo: tutte le iniziative integrate con la scuola credo abbiano un valore aggiunto”.

E per i prossimi mesi?

“Abbiamo lanciato in questi giorni un corso di fumetto, che si terrà però in settembre; abbiamo allestito il mercatino di pianta crossing, con le persone che ci consegnano le loro piantine, cose che hanno in casa e si possono scambiare o acquistare. Ad agosto faremo la famosa cena dell’oca, una tradizione sempre molto apprezzata con il buon cibo tradizionale. Abbiamo poi in programma altre escursioni molto belle con il Piedibus, tra cui la notte delle stelle sul Tezio in Agosto. Inoltre, stiamo lavorando all’idea di attivare un corso di ginnastica dolce all’interno del parco, seguiti da un istruttore di motoria. Questo per promuovere stili di vita sani che migliorino la qualità della vita stessa”.

Davvero una proposta a 360° per tutte le età!

“Ma non è tutto: stiamo lavorando a un evento molto partecipato da parte delle varie generazioni di persone che vivono intorno al parco, ovvero una mostra di abiti da sposa ‘vintage’ in programma dal 2 al 12 Giugno, abiti che le proprietarie stesse ci porteranno. Al termine faremo una sfilata, e saranno magari le figlie delle signore che hanno consegnato gli abiti a sfilare con quelli delle mamme o delle nonne. Questa iniziativa vede un bel coinvolgimento di più generazioni e sta riscuotendo molto successo”.

Insomma, se siete in zona Santa Lucia e avete del tempo libero da trascorrere in allegria e relax, a Perugia sapete dove andare!