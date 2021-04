Il personaggio | Il cantautore umbri Y-Not canterà sul palco del Primo Maggio

Y-noT, grazie al suo brano, oltre al primo premio ha vinto anche i premi nelle categorie, “Migliore Interpretazione” e “Migliore Musica” del contest “Sicurezza stradale in musica”

Il cantautore umbro Y-noT, all’anagrafe Tony Bartolotta, salirà sul palco del concerto del Primo maggio – che quest’anno, a causa delle restrizioni da Covid-19, si terrà nella cavea esterna dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” a Roma, anziché nella consueta piazza San Giovanni - con il brano ‘Preferivo te’ con il quale ha vinto la terza edizione del contest musicale “Sicurezza stradale in musica” promosso da Anas (Gruppo FS Italiane) e Radio Italia. Y-noT, grazie al suo brano, si è aggiudicato anche i premi nelle categorie, “Migliore Interpretazione” e “Migliore Musica”. L’iniziativa, che rientra nella campagna di Anas “Guida e Basta”, ha l’obiettivo di promuovere tra i giovani il tema della sicurezza stradale per sensibilizzare sui rischi che si corrono mettendosi alla guida in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e a causa delle distrazioni legate all’uso di smartphone.



Da oggi il brano di Y-NoT, distribuito da Warner Music Italia, è pubblicato su tutte le piattaforme musicali digitali.