Primo maggio amaro per i 22 lavoratori della ex Ponte Logistica: da oggi sono senza lavoro e senza tfr

Un primo maggio amaro per i 22 lavoratori della ex Ponte Logistica che da oggi sono senza lavoro e senza tfr.

La società che aveva affittato il ramo d’azienda, infatti, ha comunicato il 23 aprile scorso che non avrebbe assunto i 22 dipendenti che, a questo punto, tornano in carico della ex Ponte Logistica di Petrignano di Assisi. Azienda che, però, è fallita e adesso il curatore dovrà avviare le pratiche di licenziamento che consentiranno ai dipendenti di usufruire della Naspi. Niente cassa integrazione, quindi, per loro. E neanche i 400mila euro di trattamento di fine rapporto perché l’azienda di cui risultano ancora essere dipendenti, è fallita e in cassa non ci sono i soldi. Potranno solo sperare che il fondo di garanzia Inps copra la cifra.

La ex Ponte Logistica due anni ha ceduto in affitto un ramo d’azienda con il passaggio anche dei 22 dipendenti alla nuova società. Nell’accordo sindacale c’era anche un obbligo di acquisto dei beni materiali. Allo scadere dei due anni di affitto i beni sono stati incamerati dalla nuova ditta, i lavoratori no. Tutto regolare, tutto a norma di legge, intendiamoci. In questi due anni altri 14 dipendenti sono andati via, ma i 22 rimasti speravano di proseguire a fare il lavoro che qualcuno svolge da 20 anni.

Non è stato così, però, e da oggi i 22 lavoratori sono disoccupati.