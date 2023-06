Fine settimana al mare last minute: partenza dall’aeroporto dell’Umbria, prezzi e destinazioni

Perugia. Manca più di un mese alle vacanze di agosto e nelle ore più calde della giornata la voglia di godersi il sole cresce in maniera notevole. La necessità di un bagno al mare è il sogno ricorrente fatto alla propria scrivania e viene subito voglia di prenotare un aereo e andare via, anche per pochi giorni. In alternativa a una bevanda fresca di fronte allo schermo di un pc, che rimanda il panorama di una webcam fissa su qualche località balneare, non sarebbe male optare per un fine settimana improvvisato alla volta di Cagliari o Catania, Brindisi e Palermo ma anche Malta o Barcellona. Si inizia perciò la sidamina di queste mete, facilmente raggiungibili partendo dall’Aeroporto internazionale S. Francesco d'Assisi.

Per chi ha la possibilità di partire sabato 1 luglio e tornare martedì 4 luglio, Malta, Barcellona e Palermo sono destinazioni perfette. Partenza per Malta da Perugia prevista sabato alle 14.10, alloggio in un b&b per tre notti a partire da 273 euro per due persone e rientro a Perugia previsto per martedì alle 18.35. Il costo del volo di andata e ritorno con un bagaglio a mano e del pernottamento per due persone è di 533,36 euro totali, senza però considerare i pasti e le spese extra.

Decisamente meno abbordabile è Barcellona dove il costo totale del viaggio è di circa 1000 euro comprensivi di alloggio per 3 notti e viaggio aereo di andata e ritorno per due adulti. Il volo in direzione della capitale della Catalogna è sabato mattina alle 8.30 con il rientro a Perugia per le 14.40 di martedì pomeriggio.

Una buona alternativa a queste due mete è Palermo, con una spesa complessiva di circa 613 euro per la stessa offerta delle altre località, arrivo al mare per sabato all’ora di pranzo e rientro a Perugia nel primo pomeriggio di martedì.

Una spesa aggiuntiva da tenere in considerazione, oltre al vitto, è il trasporto per e dall'aeroporto. Se l’opzione è quella di partire con la macchina e lasciarla nel parcheggio dell'aeroporto il costo è di 11 euro per le prime due giornate e 7 euro per il terzo e il quarto giorno. Partendo invece con l’autobus Umbria Airlink, sono tre le fermate di partenza e arrivo, Perugia piazza Italia, piazza Partigiani, stazione Fontivegge e stazione Ponte San Giovanni. La tariffa del biglietto è di cinque euro e con un prezzo ridotto a 2.50 euro per i bambini.

Se i giorni prescelti per il relax vanno da venerdì a domenica, le città fra le quali scegliere sono Brindisi, Catania o Cagliari. Il biglietto più oneroso, se si decide di partire all’ultimo momento, è sicuramente quello per Catania. Il costo complessivo di andata e ritorno più alloggio, per due persone, è all’incirca 1500 euro con partenza da Perugia venerdì 30 giugno alle 13.25 e rientro da Catania alle 15.15 di domenica 2 luglio. Spostandosi invece verso la Sardegna, più precisamente a Cagliari, due persone andrebbero a spendere da venerdì a domenica poco più di 300 euro per viaggio e alloggio. Per concludere rimane l’opzione pugliese verso Brindisi, partenza da Perugia venerdì 30 giugno alle 21.00 di sera e rientro da Brindisi alle 19.20 domenica 2 luglio.