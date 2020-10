Previsioni meteo, ancora pioggia, ma da domenica sole e temperature in rialzo

Ancora pioggia sull’Umbria, ma da domenica 18 ottobre le temperature saranno in rialzo e tornerà il sole, almeno fino a giovedì. Secondo il sito specializzato Umbria Meteo, la nuova perturbazione attesa sulla nostra penisola “vedrà l’Umbria tra le regioni maggiormente interessate da precipitazioni”. E, ancora: “Sull’Umbria nubi in aumento già a partire dalla mattinata di mercoledì 14 ottobre con possibili prime, locali, brevi piogge, anche a carattere di rovescio. Le precipitazioni più diffuse ed intense arriveranno dalla serata, insisteranno poi a fasi alterne per gran parte della giornata di giovedì 15 ottobre con un parziale miglioramento solo dalla serata con attenuazione delle precipitazioni e nubi in calo”.

Nubi e ancora locali piogge anche nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 ottobre, ma con temperature in lieve aumento mentre da domenica in poi, “con l’allontanamento ad oriente del sistema depressionario”, le condizioni atmosferiche saranno stabili con un rialzo termico per qualche giorno.

“Le temperature saliranno fin sui 18°C/20°C tra domenica 18 e lunedì 19 ottobre – spiega Umbria meteo - poi un ulteriore aumento nei giorni successivi tanto che per metà della prossima settimana sarà possibile registrare temperature tra i 22°C ed i 25°C in molti dei principali centri cittadini umbri”.