Prevenzione del tumore al seno, il Nastro Rosa torna nelle farmacie dell’Umbria

Anche nelle farmacie dell’Umbria torna la campagna Nastro Rosa, per sensibilizzare i cittadini sul fondamentale tema della prevenzione, nella fattispecie in merito al tumore al seno.

In 48 farmacie dell’Umbria aderenti (link per consultare l’elenco) all’iniziativa avallata da Fondazione Airc con la collaborazione di Federfarma, per tutto il mese di ottobre saranno posizionate locandine della campagna e vetrofania dedicata con l’espositore-salvadanaio contenente le spillette simbolo dell’iniziativa. I cittadini saranno invitati a sostenere la ricerca contro il tumore al seno con una donazione minima suggerita di 2 euro per ogni spilletta acquistata. La somma ricavata sarà devoluta alla Fondazione AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro); la speranza è quella di riuscire a sensibilizzare il maggior numero di persone possibile sulla patologia più diffusa tra le donne e per contribuire al progresso della ricerca, che con la prevenzione e la diagnosi precoce ha permesso di aumentare in maniera significativa il tasso di sopravvivenza negli ultimi anni.

“Le farmacie dell’Umbria continuano a sostenere il fondamentale tema della prevenzione – dichiara Silvia Pagliacci presidente di Federfarma Umbria -. Sensibilizzare i cittadini su una tematica così rilevante è un dovere morale che i farmacisti tengono ben presente”.