Prevenzione, a Perugia il truck della Banca del Cuore

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, il 25 giugno a grande richiesta è ripartita la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2023”, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri. Iniziativa che è paerte del progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare “Banca del Cuore”. Dal 29 giugno un jumbo truck appositamente allestito farà tappa a Perugia per tre giorni. Verrà allestito il laboratorio mobile in piazzale Caduti di Superga, zona Pian di Massiano, per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuitocon l’obiettivo di ridurre le morti cardiache che restano ancora oggi la prima causa di morte nel nostro Paese.