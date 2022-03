INVIATO CITTADINO Quello annunciato dalla Regione è solo un prestito

Quello annunciato dalla Regione non è un contributo a fondo perduto, ma semplicemente un prestito. Contrariamente a quanto dall’annuncio si potrebbe credere.

La Giunta regionale dell'Umbria ha approvato l'istituzione del Fondo "Double". Termine che, tradotto in lingua italiana, vale “doppio”.

Perché “doppio”?

Il comunicato spiega che la misura prevede un contributo "doppio". Infatti, a fronte del finanziamento elargito dalla società regionale Gepafin, è previsto il raddoppio dello stesso, grazie al contributo dei privati, di pari importo.

Quali e quanti i fondi destinati alla bisogna?

"Il Fondo – si dice – avrà una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro, che arriverà dunque fino a 4 milioni di euro e sarà rivolto alle micro e piccole imprese”.

Ci si chiede: trattandosi di un prestito, quei soldi torneranno a chi li eroga come una partita di giro?

Per ora non si capisce bene. Ma non sono di certo soldi dati gratis né ‘donati’. Tanto che ne è prevista la restituzione in rate trimestrali per la durata di 48 mesi.

Ma, insomma, nessuna elargizione benefica a favore di piccole aziende sfiancate dal covid?

Saranno erogati prestiti a tasso agevolato da un minimo di 25.000 euro ad un massimo di 50.000 euro, con pre ammortamento ad un anno. Una misura – si dice – che sarà indirizzata agli investimenti, ma anche al capitale circolante e alla ristrutturazione del debito.

Si precisa: “L’erogazione del finanziamento avverrà solo in presenza dell’avvenuta erogazione di un prestito privato avente le stesse caratteristiche del Finanziamento agevolato, ad eccezione del tasso applicato che dovrà essere pari al tasso Euribor maggiorato di uno spread massimo del 3,75%.”.



Insomma, non facciamoci illusioni. Commenta un operatore del settore sanitario privato: “Si tratta solo di ‘pane in prestito’. A prestare denaro sono capaci tutti”.