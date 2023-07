Mignini & Petrini, i lavoratori: “C’è un dialogo con i vertici ma non otteniamo le risposte che vogliamo”

Le bandiere della Flai Cgil e Uila Uil sventolano fuori i cancelli della fabbrica Mignini & Petrini. Il giorno del presidio è arrivato. Sono le nove di giovedì 6 luglio e gli operai presenti, si spalleggiano a vicenda per darsi il turno e agitare il vessillo delle rivendicazioni; fra loro c’è solo un’impiegata.

Sul tavolo le questioni di natura salariale e la mancata consegna, ai sindacati, di un piano industriale da parte dell’azienda produttrice di mangimi. Marco Cesaretti della Rsu parla a nome degli operai: “I lavoratori sono preoccupati per la situazione dell’azienda. Nel 2022 c’è stato un calo di volumi e chiediamo, a chi di competenza, quali sono le iniziative da mettere in campo per recuperare sul mercato ciò che è andato perso”. La Mignini a tal proposito ha già fatto sapere che: “La pretesa di sottoporre al vaglio sindacale le scelte strategiche dell’azienda è completamente immotivata, irrituale e irrispettosa”.

L’azienda trova incomprensibile la mobilitazione perché nel tempo è stato costruito un clima di fiducia. Chi qui lavora da circa trent'anni conferma questo rapporto e aggiunge: “C’è un dialogo con i vertici, è vero, ma non otteniamo le risposte che vogliamo”. Gli operai raccontano che: “Negli ultimi anni non viene più impiegato lo stesso cuore in questo lavoro e l’anima è stata ormai appaltata. L’azienda non assume e impiega personale solo attraverso le cooperative”.



L’età media dei lavoratori è alta e la segretaria della Flai Cgil Silvia Pansolini spiega: “Sono anni che non si assume più in questa azienda. Il turno di notte è stato tolto e nello scorso anno sono state utilizzate le ferie in maniera forzata per evitare la cassa integrazione”. Inoltre per quanto riguarda lo stipendio i lavoratori non hanno avuto nessun aumento della retribuzione nonostante “il momento complicato, il tasso alto di inflazione e l’aumento del costo dell’energia” conclude Pansolini.