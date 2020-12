Una via del Presepe grazie all'opera di 21 artisti di Umbertide

Una via dedicata al Presepe con l'esposizione di 21 opere di altrettanti artisti umbertidesi di nascita o di adozione.

Tutto questo è “Presepe d'autore”, una vera e propria esposizione a cielo aperto lungo tutta via Garibaldi che potrà essere vista per tutto il periodo del Natale, fino a giovedì 7 gennaio. L'iniziativa è promossa dal Comune di Umbertide unitamente ai commercianti di via Garibaldi ed è realizzata con il contributo di Confcommercio Umbertide e di Alunni Impianti.

Questi i nomi dei ventuno artisti che partecipano a “Presepe d'autore”: Francesca Agnesi, Valeria Andreani, Peter Bartlett, Natasha Carcano, Jil Cuthberg, Sandro Epi, Jessica Franchi, Mirco Guardabassi, Sergio Iacopelli, Emilio Leonardi, Anna Lisa Masciarelli, Martina Monini, Paola Musio, Paola Panzarola, Vittorio Picchio, Antonio Renzini, Valeria Roselli, Giada Sonaglia, Roberto Sportellini, Vera Tamburini, Andreina Vannuzzi.

Le opere hanno preso vita nella giornata del 7 dicembre, grazie all’impegno di volontari (Massimo Bifolchi, Mirco Guardabassi e Claudio Bargelli sotto la supervisione di Ettore Spatoloni) che si sono prodigati, nonostante le avverse condizioni climatiche, nell’allestimento e nella dislocazione dei dipinti.

"Una mostra a cielo aperto con al centro la Natività, come è Presepe d'Autore, è stata fortemente voluta dalla nostra amministrazione come uno degli appuntamenti centrali del Natale di quest'anno" affermano il sindaco Luca Carizia e l'assessore alla Cultura, Sara Pierucci.