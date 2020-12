Inaugurato il presepe "d'autore" in Provincia: l'omaggio di un artista geniale alla Natività e alla sua città

“Il presepe è un contenitore di valori universali, capace di farci respirare appieno il senso del Natale Soprattutto in questo momento c’è bisogno di continuare le tradizioni che sono simbolo di unione, fratellanza e pace”. Sono le parole del presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, in occasione del presepe allestito questa mattina al secondo piano dello storico edificio di piazza Italia e realizzaro da Giulio Mariucci.

Il presepe è stato allestito davanti all’albero di Natale, in collaborazione con l’Associazione Amici del presepio “Gualtiero Angelini” di Città di Castello. Il presepe è un diorama che riproduce uno scorcio suggestivo della città tifernate, precisamente una delle vie storiche, via del Modello, con personaggi in terracotta dipinti a mano e vestiti fatti di stoffa. L’artista ha realizzato l’opera con il cartongesso scolpito e sughero. Insieme alla presentazione tecnico-scenografica del luogo è presente il momento della natività. In questo caso è ben visibile un vicolo cittadino, il campanile rotondo e quello del Duomo di Città di Castello, insieme ad altri dettagli come la piazzetta e le case.

Una cerimonia di inaugurazione in tono ridotto che quest’anno, come ricordato dalle parole del presidente Luciano Bacchetta, assume un significato particolare, sia per il difficile momento legato all’emergenza Covid-19, che per la recente ed improvvisa scomparsa del maestro Giulio Mariucci, artista geniale, fra i fondatori dell’associazione Amici del Presepe che ha realizzato il presepe di oggi.