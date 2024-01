Regione Umbria e AWorld in prima linea per la sostenibilità ambientale con ActYou

L’Umbria si impegna per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 e lancia “ACTYOU, il cambiamento è nelle nostre mani”. Un progetto pilota a livello internazionale che fa dell’Umbria una regione leader nelle politiche green per la sostenibilità ambientale.

Il progetto sarà presentato il 25 gennaio a Perugia, all’Auditorium di San Francesco al Prato, alle 15.00, in un evento aperto ai cittadini. L’obiettivo è coinvolgere la comunità locale in un processo partecipativo basato sulla condivisione di buone pratiche per proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente in cui viviamo.

Regione Umbria e AWorld, startup italiana e piattaforma ufficiale a supporto della campagna globale “ActNow” delle Nazioni Unite contro il cambiamento climatico, dopo aver presentato l’iniziativa alla prestigiosa fiera di Ecomondo a Rimini, la porteranno in Umbria con la collaborazione e la sinergia di più partner istituzionali e dell’intera comunità locale.

Programma

Modera

Giovanni Parapini, direttore Rai Sede Regionale Umbria

Saluti istituzionali

Andrea Romizi, sindaco di Perugia

Progetto ActYou

Roberto Morroni, vicepresidente Regione Umbria e assessore all'Ambiente

Alessandro Armillotta, ceo Aworld

Video dimostrativo

Agenda 2030 la strategia di sviluppo sostenibile a livello nazionale

Giulio Lo lacono, segretario generale Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile Asvis Intervento in videoconferenza

La strategia regionale per lo sviluppo sostenibile

Alfredo Manzi, giá dipendente della Regione Umbria - Servizio sostenibilità ambientale. Valutazioni e autorizzazioni ambientali

Tavole rotonde:Istituzioni, studenti, cittadini

Michele Toniaccini, presidente ANCI Umbria

Sergio Repetto, direttore Ufficio Scolastico Regionale Umbria

Stefano Proietti Nodessi, direttore Governo del territorio, ambiente, protezione civile, Regione Umbria

Luca Proietti, direttore Arpa e Safa

Marcello Serafini, amministratore unico, 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria

Il ruolo delle imprese

Simone Cascioli, direttore Generale Confindustria Umbria

Danilo Valenti, presidente Legacoop - Lega Regionale delle Cooperative e Mutue dell'Umbria

Carlo Di Somma, presidente Confcooperative Unione Regionale dell'Umbria

Conclusioni

Donatella Tesei, presidente Regione Umbria