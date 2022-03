INVIATO CITTADINO Alla presentazione del libro di Venanti-Pingitore c'è tutto il Bagaglino

Grande evento che incrocia letteratura, cultura, musica, arte, cabaret. È il 1° di aprile… ma non è uno scherzo. Peraltro, essendo a ingresso libero. Ma lo spettacolo è assicurato.

Il libro di cui si parla s’intitola “Il mondo in bianco e nero”, ma è colorato di guizzi di genialità.

Il sottotitolo recita “Dai cassetti di un regista e di un pittore”. A indicare che si sono “svuotati i cassetti”. Il che non significa raschiare il fondo del barile e tantomeno riciclare il sedimento. Tutt’altro! Siamo in presenza di materiale di lusso.

Scrive Pingitore: “Ci siamo detti: perché non pubblichiamo quello che teniamo nascosto, riservato, intimo? Ossia le cose che uno dipinge o scrive più per sé che per gli altri”.

Da qui la decisione di ricostituire la magnifica coppia dal cui ingegno è stato partorito il “Genesi”, illustrato da Franco e impreziosito dalle quartine in romanesco di Francesco.

Un libro bifronte (ne proporremo la recensione nella rubrica LETTI PER VOI) con ironiche visioni dell’Aldilà e messaggini da parte del fondatore del Bagaglino, compagine complice ed esperienza unica di cui si propone la vicenda storico-artistica, ma anche umana, fotograficamente documentata.

Per parte sua, Venanti regala disegni e riflessioni sul covid, intrise di sapida ironia. Ma anche opere d’arte, riflessioni esistenziali, racconti, visioni e spunti pluritematici, con tranches de vie e sentenze, apoftegmi e meditazioni. Insomma: un pout-pourri che non deluderà gli estimatori di ieri e di oggi.

All’Auditorium Santa Cecilia di via Fratti, il 1° di aprile alle 17, ci incontreremo con Pamela Prati, Manuela Villa (che canterà due o tre canzoni), accompagnata al pianoforte da Claudio Garofalo Pica.

Martufello che racconterà più d’una storiella, mentre Morgana Giovannetti proporrà qualche imitazione.

Letture di passaggi del libro da parte dell’attrice Diletta Cappannini. Presenti anche gli attori Federico Perrotta e Valentina Olla.

Insomma: una proposta che coniuga cultura e divertimento. Una manifestazione di quelle che solo Franco Venanti e il suo Circolo Bonazzi sono in grado di organizzare. Successo garantito. Soddisfatti o rimborsati.



PS. In conflitto d’interesse, aggiungo che sarà il sottoscritto a tirare le fila della chiacchierata fra i due autori, neo amici di profondissima intesa. E quanto al fatto che ci siano ben tre “Franceschi” in campo (Francesco Pingitore, Franco Venanti, Francesco Allegrini), credeteci! È un caso: non s’è fatto mica apposta!