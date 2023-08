Nuovo asfalto a Perugia, il Comune rimette a posto le strade: il punto e le vie interessate, ecco l’elenco dei nuovi lavori

L’assessore Otello Numerini e il sindaco Andrea Romizi prima di scendere in tecnicismi riguardo i prossimi interventi di manutenzione stradale, in programma nella città di Perugia, hanno ricordato con affetto l’ex assessore Francesco Calabrese.

“La filosofia di intervento sulla rete viaria – ha detto il sindaco - fu da lui impostata nell’ambito di una pianificazione di più ampio respiro che partiva dall’esigenza di rimettere i conti in ordine. L’originario ammontare di 1,5 milioni è più che raddoppiato”.

“Se oggi parliamo di piano strade lo dobbiamo a Calabrese, che ha dato a questo argomento un preciso metodo da seguire e una precisa pianificazione da portare avanti” ha sottolineato l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Perugia, Otello Numerini, durante la presentazione del piano bitumature 2023/ 2024.

Al principio di questo martedì di agosto sono state dunque tirate le somme dei lavori stradali portati a termine dall’amministrazione comunale negli ultimi 4 anni. “Attraverso i fondi di bilancio e quindi di investimento siamo intervenuti sugli assi viari più importanti della città abituati al transito di mezzi pesanti. Attraverso il cantiere comunale, i ripristini e i patti di collaborazione abbiamo invece realizzato interventi anche su strade secondarie” ha riferito l'assessore Numerini.

E ancora: “In questi giorni si stanno svolgendo lavori in via Rossini a San Sisto e stanno per partire in via Bach, nello stesso quartiere. Completati quelli in via San Galigano-Rimbocchi - continua Numerini - Sono stati eseguiti interventi anche in via Monteverde, a cavallo tra Perugia e Valfabbrica, e a Colle Umberto in via del Tegolaro e Bagno del Cardinale”.

Le strade riportate a nuova vita sono 140 e altre 60 saranno soggette a lavori di riqualificazione. Alcune delle vie hanno un sottofondo debole e necessitano, oltre che di una manutenzione ordinaria, di un intervento strutturale. È il caso di via Pinturicchio che, già sistemata nel 2016, oggi richiede fondi maggiori per un intervento più profondo.

Oltre i lavori per un totale di 10 km lineari, articolati in tre lotti, previsti dal progetto esecutivo approvato di recente dalla giunta comunale per un importo di 3 milioni, il piano include ripristini da parte di diverse operatori come Umbra Acque e Open Fiber.

La dirigente Margherita Ambrosi ha spiegato che: “Tra fine agosto e inizio settembre si prevede di espletare la gara, divisa in tre lotti, che si svolgerà secondo le regole del nuovo codice degli appalti entrato in vigore a luglio, in modo da affidare i lavori entro settembre e avviare i cantieri a ottobre".

“Al termine dei lavori contiamo di restituire alla città una rete viaria riqualificata e più sicura” conclude l’assessore Numerini.

Lavori da eseguire:

Centro storico: via Antinori, via dei Priori, via Enrico dal Pozzo, via Faina, via Fuori le Mura, via Pascoli, via Pinturicchio, via San Francesco, via del Verzaro, via Alessi



Castel del Piano: via Sperello Aureli

Elce: via Purgotti, via Tassi, via Verga

Madonna Alta: via Gallenga, via Madonna Alta, via Magno Magnini, via Pennetti Pennella

Pallotta: via della Concordia. Montelaguardia

Monteluce: via Eugubina (tratto a monte)

Pellini: Piaggia Colombata

Ferro di Cavallo-Olmo: via Caboto, via Cristoforo Colombo, via delle Caravelle, via Olmo Valle

Fontivegge: via Mameli, via Manara, via Pennacchi, via del Macello, strada Bellocchio, via Diaz

Prepo: strada Borghetto di Prepo, via dell’Acacia

San Martino in Campo: via Delle Fascine, via del Papavero

Settevalli: via Fiesole

Sant’Andrea delle Fratte: via Dottori, via Manna

Montebello: via Tuderte, via Madonna delle Grazie

Ponte Felcino: via Maniconi

Ponte Pattoli: strada dei Bracceschi, via del Pino

Ponte San Giovanni-Balanzano: rotatoria Guglielma Corsi, strada del Piano, via della Barca, via della Rete, via Nino Bixio, via della Gomma, via dell’Avena

San Sisto: via Bach, via Grazioli, via Monaco

San Marco e Ponte d’Oddi: strada San Marco Ponte d’Oddi

Villa Pitignano: Pieve San Sebastiano, strada Ponte Felcino-Ponte Pattoli

Pieve Pagliaccia: strada delle Selvette

Lavori eseguiti:

Castel del piano – Bagnaia - Pila: strada capanne bagnaia, via del Martello, via del motore, via Luciani, via Vecchia, strada la Torre

San Marco - conservoni: strada dei Conservoni, San Marco nuova bretella

Ponte San Giovanni - Balanzano: via Adriatica, via Benucci, via Cestellini, via dei Loggi, via dell’Uva, via della Spiga, via della Valtiera (lato torgiano), via della Valtiera (lato perugia), via Pieve di campo, via Pitagora, via Ponte vecchio, strada Montevile, strada Tiberina sud, via dei trasporti, strada del Piano, via Lambruschini*

Collestrada: strada Centrale umbra, Strada comunale di collestrada

Montebello: strada del Brozzo

San Martino in Campo: via del Conservificio

San Martino dei Colli: strada San Martino

Ponte Felcino: via Eugubina (zona a valle), rotatoria Bruno Buozzi, rotatoria via Mastrodicasa, via Carucciola, via della Ghisa, strada Montepecoraro, via Val di Rocco

Ponte Valleceppi: rotatoria Cancellotti, via Borgioni, via degli Ornari, via del Casciolano, via Bologna

Ripa: strada di Ripa, parcheggio del Cimitero, strada casevecchie, strada Ponte Mollo

Ponte pattoli – La Bruna: strada ponte pattoli resina, via amendola, via antonia*, via della milizia*, via marta (piazzetta e fognatura)*, via sciascia*, strada la bruna

Villa Pitignano: strada della vecchia fornace*, strada Ponte Felcino Ponte Pattoli

Pianello: strada di Monteverde, strada di Castel d’Arno

Rancolfo – Civitella benazzone: strada per Rancolfo, strada Sant’Orfeto torrente Mussino, strada per Pietramelina, Sant’Orfeto