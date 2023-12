Nuovo Turreno, il sogno della cittadella della cultura e dello spettacolo è ripartito, ecco il nuovo progetto

“Nella concordia le piccole cose crescono, con la discordia anche le più grandi rovinano” è con questa frase che il primo cittadino di Perugia, Andrea Romizi, descrive l’anima del nuovo progetto del Teatro Turreno che proprio come gli altri lavori, portati avanti durante la sua amministrazione, sono stati realizzati per merito della concordia che aleggia fra i vari attori protagonisti.

La presentazione del progetto Turreno, in questo mercoledì 13 dicembre, ha visto nella sala dei Notari di Palazzo dei Priori la presenza di tutti coloro i quali si sono impegnati per riconsegnare alla città di Perugia uno dei suoi posti più iconici. Comune di Perugia, Fondazione Perugia e la Regione Umbria hanno unito le forze per riuscirci e dal 2015, nonostante le mille difficoltà, non hanno mai abbandonato l’intento di dare nuova vita al teatro perugino, uno dei più antichi della città dopo il Pavone e il Morlacchi.

Romizi ha ringraziato tra tutti l’assessore Margherita Scoccia per la maniera laboriosa e discreta in cui è riuscita a seguire una grande quantità di progetti compreso quello del Turreno.

L’assessore Scoccia d’altro canto ha sottolineato le difficoltà di riqualificare una struttura del genere, un ostacolo grande tanto quanto la volontà di riconsegnare il Turreno alla città: “Sarà un luogo flessibile, un luogo identitario che rappresenterà un fulcro culturale molto importante, un contenitore per il quale stiamo già pensando al contenuto” ha sottolineato Scoccia.

Il Turreno del futuro è stato pensato come un centro culturale multifunzionale che, grazie all'uso delle nuove tecnologie, possa offrire una gamma di proposte diversificate e di qualità, andando oltre la tradizionale funzione teatrale che comunque verrà mantenuta.

La presidente di Fondazione Perugia, Cristina Colaiacovo, ha espresso il suo sostegno al progetto, un'opera che potrà ospitare grandi eventi e valorizzare il centro storico. Ha elogiato inoltre la scelta di rendere l'edificio uno spazio versatile e adattabile a diverse occasioni.

L’inizio dei lavori è previsto entro la primavera del 2024 per una durata di 18 mesi e prevede un importo complessivo di 4,5 milioni, di cui 2,9 afferenti al programma regionale Fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020, 245mila euro quale cofinanziamento del Comune, a cui è demandata la realizzazione dell’intervento, e 1,4 milioni quale contributo della Fondazione Perugia.

L’assessore Leonardo Varasano ha espresso la sua soddisfazione per il recupero del Teatro Turreno che si inserisce in un contesto di innovazione e valorizzazione del centro storico, dove sono stati realizzati o sono in corso altri interventi culturali, come la Biblioteca degli Arconi, il Parco delle Mura, san Francesco al Prato e l'Oratorio di Santa Cecilia: “Oggi è un giorno lieto perché ci avviciniamo con concretezza alla restituzione di uno spazio molto significativo per la nostra città” ha concluso Varaso.

Il primo stralcio del progetto dell'ex Turreno prevede di ristrutturare e ampliare gli spazi dell'ex cinema Turrenetta, acquistati dal Comune, per ospitare diverse attività culturali, e include anche opere edili, strutturali e tecnologiche per entrambe le sale. La Turrenetta potrà essere usata in modo autonomo o integrato alla sala più grande.

“L’intervento di riqualificazione dell’immobile dell’ex cinema Turreno è un chiaro esempio di fattiva collaborazione fra istituzioni, che negli anni hanno sempre mantenuto, di fronte a questa progettualità, la chiara volontà di ridare alla città di Perugia un ‘luogo’ simbolico per la comunità” ha concluso l’assessore regionale Paola Agabiti.