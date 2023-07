“Isola d’acqua”, la storia dei pescatori del Trasimeno raccontata con un documentario dell'Unipg

San Feliciano, notte fonda o prime luci dell’alba, i pescatori azionano il motore delle proprie imbarcazioni per inoltrarsi nelle acque del Trasimeno. Al termine del loro lavoro rientrano con il pescato del giorno nella Cooperativa pescatori del Trasimeno che sorge vicino le rive del lago.

La bellezza di questo spaccato di vita, dove l’uomo vive a stretto contatto con l’ambiente lacustre, ha ispirato il documentario etnografico “Isola d’acqua” realizzato da Ferdinando Amato e Beatrice Barlozzari. Una lente d’ingrandimento sull’attività dei pescatori e sul ciclo di vita della pesca, il tutto musicato da Angelo Pino e Urobot con le riprese a cura di Lorenzo Dogana.

I due dottorandi, Amato e Barlozzari, del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia, hanno portato avanti il lavoro sotto la direzione e il coordinamento scientifico del Prof. Massimiliano Minelli e con la consulenza del Prof. Daniele Parbuono, direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici dell’Ateneo perugino.

Lunedì 10 luglio, presso l’Aula Magna di Palazzo Florenzi, si è svolta la presentazione del documentario, alla presenza del Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Oliviero e della Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

Il Rettore Oliviero, nel complimentarsi con i dottorandi Amato e Barlozzari, ha ricordato come il Lago Trasimeno abbia ospitato, fin dagli anni Venti del ‘900, il primo centro sulle acque lacustri d’Europa, diventando punto di riferimento scientifico mondiale per la ricerca su questi temi. A partire da questa grande storia “L’Università si è messa, in questi ultimi anni, al servizio del territorio e del Paese” ha sottolineato il Rettore “promuovendo il senso di comunità e di collaborazione tra istituzioni, imprese e persone, elementi necessari per promuovere un’azione responsabile, efficace e condivisa”. Un plauso anche da parte della presidente Tesei, che ha sottolineato quanto il Trasimeno sia una priorità per la Regione.

Come si legge nella nota dell’UniPg: “Il progetto, finanziato con fondi PON e cofinanziato dalla cooperativa dei pescatori del Trasimeno, assume una valenza culturale di particolare rilievo per un territorio e un tessuto economico dove il Lago è protagonista”.

Presenti alla proiezione, oltre Maurizio Oliviero e Donatella Tesei, il Direttore del Dipartimento, Professore Massimiliano Marianelli, la Coordinatrice del Dottorato in Scienze Umane, Professoressa Furia Valori, l’Assessore regionale alle Politiche agricole e agro ambientali, Roberto Morroni, il Presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, Matteo Burico, il Presidente di Confcooperative, Carlo di Somma e il Presidente della Cooperativa dei Pescatori del Trasimeno, Aurelio Cocchini.