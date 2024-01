ActYou, l’app della Regione che sfida i cittadini a vivere in modo sostenibile

Il progetto ActYou è stato presentato nel pomeriggio di giovedì 25 gennaio nella splendida cornice dell’Auditorium San Francesco al Prato. Quel luogo, come ha ricordato l’assessore comunale Gabriele Giottoli che ha portato i saluti del primo cittadino Andrea Romizi, importante per il politico perugino Francesco Calabrese che aveva tanto sperato nella sua riqualificazione.

L’incontro si è aperto con i saluti del direttore Rai della sede regionale dell’Umbria, Giovanni Paparini, moderatore dell’intera presentazione.

ActYou è un’applicazione che nasce dalla collaborazione tra la Regione Umbria e l’azienda Aword, specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per la promozione degli obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU. Il vicepresidente della Regione Umbria, Roberto Morroni, protagonista assoluto del pomeriggio, ha voluto l’app per accendere i riflettori in maniera diretta sulla questione della sostenibilità, mettendo al centro i cittadini.

L’app consiste infatti nell’aiutare il processo volto a migliorare alcuni atteggiamenti quotidiani che possono dare un contributo per costruire un mondo più sostenibile. Come ha sottolineato Morroni: “Rendiamo l’Umbria un luogo all’avanguardia dove la sostenibilità è sinonimo di qualità della vita”.

ActYou dunque non è una semplice app, ma una sfida. Una sfida che coinvolge tutti a partecipare attivamente alla trasformazione della loro regione. L’applicazione è attualmente in fase di sperimentazione in alcune aree della regione, ma si prevede di estenderla a tutto il territorio umbro. Il ceo di AWord, Alessandro Armillotta, ha sottolineato che “la regione Umbria è la prima regione al mondo con cui lavoriamo” e ha assicurato il rispetto della privacy degli utenti, come confermato dall’avvocato Elisabetta Porzuoli.



Come funziona

Basta scaricare l’app sul proprio smartphone e rispondere a qualche domanda sul proprio stile di vita. A partire da lì, l’app propone una serie di sfide personalizzate. Ogni sfida consiste in un’azione concreta da compiere nella propria quotidianità e ogni azione ha un impatto positivo sul mondo e sul proprio benessere, e viene premiata con dei punti, che si possono usare per ottenere dei premi, come ad esempio ricevere una coppia di biglietti omaggio per un concerto di Umbria Jazz, o per sostenere dei progetti sociali.