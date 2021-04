INVIATO CITTADINO Prepo, processione per la Festa del Patrono

Prepo non rinuncia alla Festa del Patrono San Marco apostolo, malgrado la pandemia. Da giovedì, vespri, catechesi con suor Roberta Vinerba, celebrazioni liturgiche fino a ieri. Ieri, domenica, processione di preghiera in absentia.

La domenica, alle ore 9:30 e 11:30, due Sante Messe solenni nel prefabbricato. Poi, alle 15:30, passaggio del Santo per le vie della Parrocchia, sul camioncino del confrate Eutimio. Niente gente al seguito, ma fedeli lungo il percorso e alle finestre delle abitazioni a segnarsi con la croce e a raccogliersi in preghiera.

I parrocchiani hanno assistito al passaggio del Santo col seguente itinerario: via del Palio, via della Quintana, via dell’Acacia, piazza Cherubini, via Nicolodi, via Settevalli, via Chiusi, via Saturnia, strada del Borghetto di Prepo, via del Nibbio.

Per consentire a tutti la partecipazione, anche virtuale, diretta sulla pagina del “Complesso Interparrocchiale San Giovanni Paolo II”. Per chi voglia saperne di più sul Santo, sul canale YouTube le “pillole” dedicate alla agiografia del patrono.

A coordinare l’evento i due sacerdoti don Antonio e il parroco più anziano, don Giuseppe. Perché la preghiera è sempre salvifica. Specie in tempo di pandemia.