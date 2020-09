INVIATO CITTADINO Prepo, la protesta di un residente: "Strade piene di buche come 10 anni fa"

Ci scrive da Prepo un lettore per lamentare lo stato miserevole della zona, abbandonata e priva di manutenzione. Accompagna la sua denuncia con una raffica di scatti dei quali proponiamo una silloge. Dice: “Le strade piene di buche come 10 anni fa, nel senso che nessuno si è preoccupato di chiudere e manutenere. Il taglio dell'erba sulle vie quest'anno non è stato fatto. Aspettiamo che la vegetazione venga bruciata dal gelo invernale”.

Le foto sono riferite a Prepo e a via Acacia. “Come si vede dagli scatti – scrive il residente - le forazze sono intasate e piene di terra, tanto che al loro interno si sono sviluppate erbe e piante. Alcune sono state pulite dai volontari, come in via Acacia e parzialmente in via Cicioni”.

Aggiunge: “È attappata tutta la fognatura e sono tutte piene le caditoie. Sono più di 3 anni che ho chiesto al Comune, ma ad oggi sono ancora così. Anche l'erba sulle strade, che spesso copre la segnaletica, quest'anno non è stata mai tagaliata”. Scatti di digitale, scatti di rabbia incontenibile. No comment.