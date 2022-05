Salvare i Laghi, la 3B della scuola Dalmazio-Birago di Tuoro sul Trasimeno tra i primi in un concorso nazionale per tutelare l'ecosistema

Approfondire il tema della tutela dei laghi dall'inquinamento da plastiche e microplastiche. E' questo lo scopo del progetto europeo LIFE Blue Lakes, che ha portato nelle scuole un percorso e un concorso su questi argomenti. Gli studenti delle scuole primarie e medie coinvolte hanno preparato mostre interattive, videoclip, fumetti e poster per sensibilizzare sul tema dell'inquinamento lacustre e promuovere comportamenti di salvaguardia delle biodiversità.

Al concorso hanno preso parte circa 300 studenti di 7 Istituti Comprensivi di tutta Italia, per lo più dei principali comuni che si affacciano sul Lago di Garda, di Bracciano e Trasimeno. Prima del concorso, in programma educativo ha visto gli studenti ricevere gadget e kit educativi come strumento di approfondimento, utili ad accrescere la consapevolezza e la capacità di spendersi in prima persona in iniziative per proteggere i laghi, rafforzando così il legame con il territorio.

La giuria valutatrice composta da educatrici di Legambiente Scuola e Formazione e dai referenti del progetto, ha passato all’esame tutti gli elaborati pervenuti, selezionando i 3 più rispondenti al bando.

Tra i primi tre classificati c'è anche la Classe 3B della Scuola Secondaria di primo grado del plesso di Tuoro sul Trasimeno che fa parte dell’I.C. Dalmazio - Birago di Passignano: gli alunni si sono classificati terzi alle spalle di una scuola lombarda e una laziale.

Venerdì 20 maggio alle ore 9:00 si terrà l’evento di premiazione della Classe 3B della Scuola Secondaria di primo grado del plesso di Tuoro sul Trasimeno che fa parte dell’I.C. Dalmazio - Birago di Passignano: l'appuntamento è presso l'area esterna alla Scuola Primaria di Tuoro sul Trasimeno in via S. Antonio. Saranno presenti tutte le classi del plesso con cui condividere l’esperienza, gli insegnanti che hanno guidato il percorso e trasmesso con grande cura la mission di progetto, l’assessore Pietro Renzoni e la direttrice di Legambiente Umbria e responsabile comunicazione di LIFE Blue Lakes, Brigida Stanziola.

Con l’occasione verranno festeggiati i trent’anni del programma Life, strumento di finanziamento dell'Unione Europea grazie al quale sono state cofinanziate azioni di conservazione attraverso 1.800 progetti dal 1992.

La classe umbra vincitrice

La classe 3° B dell’Istituto Comprensivo Dalmazio Birago (Secondaria di Primo Grado) plesso di Tuoro sul Trasimeno ha avviato il percorso con uno studio approfondito sulle “microplastiche”, la loro pericolosità e la ricaduta di questa tematica nell’Agenda 2030, in particolare con l’obiettivo 14. Gli alunni sono stati stimolati e incuriositi utilizzando il materiale fornito da Legambiente, le informazioni e i video reperibili sul sito di LIFE Blue Lakes. Dopo lo studio, gli alunni hanno analizzato le varie problematiche attraverso dibattiti e confronti tra loro e i docenti provvedendo poi alla realizzazione dei vari elaborati quali foto e disegni utilizzati per comporre il poster presentato.

La rappresentante regionale di Legambiente, capofila di progetto e responsabile delle azioni di disseminazione, consegnerà i premi agli alunni delle classi vincitrici: zaini in cotone naturale, t-shirt e borracce che andranno ad aggiungersi a tanti altri gadget ricevuti all’inizio del percorso.