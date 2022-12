INVIATO CITTADINO Una memorabile produzione dello Stabile spopola al premio Ubu. Avevamo visto giusto

Una memorabile produzione dello Stabile spopola al premio Ubu. Ci era molto piaciuto “Chi ha paura di Virginia Woolf?”, opera di Edward Albee, e ne avevamo profetizzato un sicuro riscontro. Avevamo addirittura titolato, nella rubrica VISTI PER VOI, “Grande successo per il capolavoro di Edward Albee riletto da Antonio Latella”, con l’espressione ‘fa strike’.

Ed è quanto è avvenuto al Premio Ubu 2022. Difatti l’Oscar del teatro italiano è andato a Sonia Bergamasco, miglior attrice nel ruolo di Martha, e Ludovico Fededegni, miglior attore under 35 per l’interpretazione del personaggio di Nick. Avevamo ammirato la performance della Bergamasco come pianista e cantante blues. Salvo scoprire, in un incontro con l’attrice, che Sonia era diplomata in pianoforte. E che si dilettava in canto, con generale apprezzamento.

È il caso di aggiungere che lo spettacolo aveva assommato candidature come migliore spettacolo dell’anno, migliore regia, miglior attore Vinicio Marchioni, migliore attrice Sonia Bergamasco, miglior attore under 35 Ludovico Fededegni, miglior progetto sonoro o musiche originali Franco Visioli.

Chi ha paura di Virginia Woolf? è nato ed è stato allestito a Spoleto nel periodo della chiusura dei teatri. Il debutto è avvenuto nel gennaio del 2022 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, per poi intraprendere una tournée di grande successo di pubblico e di critica: dal Teatro Carignano di Torino fino al Bellini di Napoli, passando da Perugia, Bologna, Genova fino al Piccolo Teatro di Milano.

Riconoscimenti anche a “La signorina Giulia” che si è aggiudicata la targa a Nicolas Bovey per miglior disegno luci. A riprova della qualità della nostra produzione culturale teatrale.

Non possiamo che condividere la soddisfazione col direttore Nino Marino e con tutto il personale.