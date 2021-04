Premio Scuola Digitale 2021,le scuole vincitrici della provincia di Perugia

Didattica online e sulle sfide innovative – tecniche e metodologiche – che la Didattica Digitale Integrata ha posto al mondo della scuola in questo periodo sono state al centro di un incontro online che si è svolto venerdì 16 aprile, in diretta streaming e con la conduzione di Mauro Casciari, in occasione della finale del Premio Scuola Digitale. IL concorso era riservato alle scuole della provincia di Perugia. Protagonisti, studenti e docenti di dodici scuole del primo e secondo ciclo di istruzione.

Le scuole vincitrici della provincia di Perugia

Le scuole classificate per la finale Regionale del Premio Scuola Digitale in Umbria, sono risoltate le seguenti

Primo ciclo:

1 - I.C. TORGIANO-BETTONA con il progetto “Tutti in coding con Super Mario”

2 - D.D.1 CIRC UMBERTIDE GARIBALDI con il progetto “#semIN@rte”

3 - D.D.1 CIRC MARSCIANO IVNOVEMBRE con il progetto “We are green, distanti ma vicini all’ambiente”

Secondo ciclo:

1 - PGTD11000Q - I.T.E.T. "ALDO CAPITINI", con il progetto “HackForInclusion”

2 - PGTF010005 - IST.TECN.TECNOLOGICO "A.VOLTA", con il progetto “Il Decameron ai tempi del Covid-19: laboratorio di scrittura e non solo”.

3 - PGPS09000X - LICEO "G. GALILEI", con il progetto “Lat(in)nnovation; un click ad hoc per imparare”.

I premi in palio

Alle classi prime tra i classificati di ogni ciclo sono stati assegnati 1.000,00 euro per lo sviluppo del progetto di didattica digitale integrata, mentre al secondo e terzo classificato sono stati consegnati premi consistenti in dispositivi digitali per la didattica del valore di 300 euro. Insieme alle scuole di Terni che si sono classificate nella relativa finale provinciale, le scuole vincitrici parteciperanno alla finale regionale del Premio che si svolgerà in diretta streaming il 21 maggio 2021. Tutte le informazioni nel sito www.galileipg.edu.it, scuola polo di riferimeto per il progetto.